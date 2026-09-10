Россия пыталась атаковать пункт пропуска на границе Украины с Польшей – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша предотвратила атаку на один из своих пунктов пропуска на границе с Украиной и ожидает дальнейших ударов России по приграничной инфраструктуре.

Как пишет Dilo, об этом Туск заявил 10 сентября на пресс-конференции в Братиславе, передает Reuters.

Премьер рассказал, что накануне ночью благодаря общим действиям польских и украинских спецслужб удалось отвлечь угрозу для одного из пограничных переходов.

"Минувшей ночью, благодаря сотрудничеству между нашими службами и украинскими коллегами, прямая угроза одному из пограничных переходов была устранена", - сказал Туск.

Премьер-министр Польши не уточнил, о каком именно пункте пропуска говорилось и что именно планировали злоумышленники.

Он напомнил, что Россия уже прибегала к провокационным атакам на пограничные пункты, нанося удары по торговым маршрутам, чтобы экономически ослабить Киев. Поэтому, по мнению Туска, подобные действия могут быть направлены против переходов на границе с Украиной в других странах, в частности Польши.

Премьер-министр Польши также сообщил, что получил "достаточно точный отчет непосредственно от ЦРУ о возможных событиях в ближайшие месяцы", который "совпадает" с тем, о чем он "говорил и предупреждал в течение месяцев".

"Мы должны предусматривать разные сценарии; и Польша, и вся Европа должны быть готовы к разным возможностям по ситуации не только на российско-украинском фронте, но и вдоль восточного фланга ЕС",– добавил Туск.

Атаки на пункты пропуска

Предупреждение Туска раздалось на фоне изменения характера российских атак по Украине. В последние недели РФ неоднократно наносила удары по автомобильным пунктам пропуска, связывающим Украину с Молдовой и Румынией.

Одной из последних целей стал международный пункт пропуска "Старокозаче - Тудора" на украинско-молдавской границе. В ночь на 9 сентября российские ударные беспилотники повредили инфраструктуру перехода и близлежащую территорию. В результате атаки погибли и ранены.

1 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Орловка - Исакча", расположенного на границе с Румынией.

25 августа был поврежден КПП "Виноградовка - Вулкенешть " на границе с Молдовой.

Из-за повреждения пункт временно не совершал пропускные операции. .

21 августа в результате ночной атаки России на Одесщине была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.

Также в ночь на 20 августа российские войска атаковали дронами. пункт пропуска на границе с Молдовой.