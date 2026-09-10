Километр от границы с РФ и Беларусью: правительство ввело новые ограничения

Кабинет министров ввел специальный пограничный режим на земельных участках в километровой полосе вдоль государственной границы с Россией и Беларусью. Ограничения будут действовать во время военного положения и предусматривают запрещение свободного въезда, пребывания, проживания и передвижения людей.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

Что предполагает специальный режим

Соответствующее постановление №1049 правительство приняло 17 августа 2026 года, внеся изменения в пункт 2-1 постановления КМУ №1147 от 27 июля 1998 года. Документ уже вступил в силу, а органы охраны государственной границы приступили к его выполнению.

В пределах километровой пограничной полосы запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей.

Также ограничивается проведение любых работ, не связанных с отпором вооруженной агрессии против Украины, обороной государства или охраной государственной границы.

Установленные ограничения распространяются на все земельные участки, входящие в определенную километровую полосу вдоль линии государственной границы с РФ и Беларусью.

За соблюдением нового режима будут следить органы охраны государственной границы.

Военное положение – что нужно знать

Во время действия особого правового режима в Украине могут устанавливаться ограничения на свободу передвижения как граждан Украины, так и иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, в период комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в общественных местах без соответствующих пропусков или документов, подтверждающих право на передвижение.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

проверку документов у граждан;

запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

особое регулирование связи и интернета;

эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.