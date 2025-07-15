Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації

15 липня Верховна Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації іще на 90 днів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, дане рішення підтримали 320 депутатів.

Железняк уточнює, що Верховна Рада 16-й раз проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації іще на 90 днів.

"Відповідно продовження буде з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року", – додав він.

До цього воєнний стан продовжували:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада до 14 лютого 2024;

3 14 лютого до 13 травня 2024;

з 13 травня до 11 серпня 2024;

з 11 серпня до 10 листопада 2024;

з 10 листопада до 7 лютого 2025;

з 7 лютого до 9 травня;

7 лютого до 9 травня; з 9 травня до 6 серпня.

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства . Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України .

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії . Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній , мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

заборону на масові заходи та страйки;

перевірку документів у громадян;

заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

особливе регулювання зв'язку та інтернету;

евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.