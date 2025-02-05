Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

--0,04

EUR

43,12

+0,25

Готівковий курс:

USD

41,72

41,70

EUR

43,65

43,50

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану й мобілізації: до якої дати

війна
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають продовження терміну воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня.

Про це йдеться в картках відповідних законів №12404 і №12405 на сайті парламенту.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за ці закони ще 15 січня. Тоді їх підтримали 315 і 310 народних депутатів відповідно.

Це стало вже 14-м продовженням воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

До цього воєнний стан продовжували:

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. 

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

  • заборону на масові заходи та страйки;
  • перевірку документів у громадян;
  • заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
  • особливе регулювання зв'язку та інтернету;
  • евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас, навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Автор:
Світлана Манько