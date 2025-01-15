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Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили на 90 днів: до якої дати

гвинтокрили
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Верховна Рада 15 січня підтримала президентські законопроєкти № 12404 та № 12405 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів, до 9 травня.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Так, строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили ще на 90 діб: з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Зазначається, що 315 народних обранців підтримали продовження воєнного стану, а 310 депутатів проголосували за продовження загальної мобілізації.  Після підпису президента ці документи наберуть чинності.

Зауважимо, Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію вже в чотирнадцятий раз. До цього воєнний стан продовжували:

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. 

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

  • заборону на масові заходи та страйки;
  • перевірку документів у громадян;
  • заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
  • особливе регулювання зв'язку та інтернету;
  • евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас, навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Автор:
Світлана Манько