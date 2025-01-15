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Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили на 90 днів: до якої дати
Верховна Рада 15 січня підтримала президентські законопроєкти № 12404 та № 12405 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів, до 9 травня.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Так, строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили ще на 90 діб: з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
Зазначається, що 315 народних обранців підтримали продовження воєнного стану, а 310 депутатів проголосували за продовження загальної мобілізації. Після підпису президента ці документи наберуть чинності.
Зауважимо, Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію вже в чотирнадцятий раз. До цього воєнний стан продовжували:
- з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
- з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
- з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
- з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;
- з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
- з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
- з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;
- з 15 листопада до 14 лютого 2024;
- 3 14 лютого до 13 травня 2024;
- з 13 травня до 11 серпня 2024;
- з 11 серпня до 10 листопада 2024;
- з 10 листопада до 7 лютого 2025.
Воєнний стан — що потрібно знати
Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України.
У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії.
Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:
- заборону на масові заходи та страйки;
- перевірку документів у громадян;
- заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
- особливе регулювання зв'язку та інтернету;
- евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.
Водночас, навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.