Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили на 90 днів: до якої дати

Верховна Рада 15 січня підтримала президентські законопроєкти № 12404 та № 12405 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів, до 9 травня.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Так, строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили ще на 90 діб: з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Зазначається, що 315 народних обранців підтримали продовження воєнного стану, а 310 депутатів проголосували за продовження загальної мобілізації. Після підпису президента ці документи наберуть чинності.

Зауважимо, Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію вже в чотирнадцятий раз. До цього воєнний стан продовжували:

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства . Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України .

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії . Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній , мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

заборону на масові заходи та страйки;

перевірку документів у громадян;

заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

особливе регулювання зв'язку та інтернету;

евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.