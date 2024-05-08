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Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів
Верховна Рада 8 травня проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 11 серпня.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зазначається, що правовий режим діятиме щонайменше ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.
За законопроєкт №11234 про продовження воєнного стану проголосували 339 народних депутатів, а за законопроєкт №11235 про продовження мобілізації - 336.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зауважимо, це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни.
Верховна рада голосувала за продовження багато разів, а саме:
- з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
- з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
- з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
- з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;
- з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
- з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
- з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;
- з 15 листопада до 14 лютого 2024.
- 3 14 лютого до 13 травня.
Воєнний стан — що потрібно знати
Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України.
У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. Так було з ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Крім того, практикували передачу на фронт автомобілів, які конфіскували на митниці.
Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:
- заборону на масові заходи та страйки;
- перевірку документів у громадян;
- заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
- особливе регулювання зв'язку та інтернету;
- евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.
Водночас, навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.
Мобілізація в Україні
Після вручення повістки необхідно обов'язково прийти до ТЦК для вивірення даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. У квітні 2022 року ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.
Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.