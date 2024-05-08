Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів

Верховна Рада 8 травня проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 11 серпня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що правовий режим діятиме щонайменше ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.

За законопроєкт №11234 про продовження воєнного стану проголосували 339 народних депутатів, а за законопроєкт №11235 про продовження мобілізації - 336.

Зауважимо, це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни.

Верховна рада голосувала за продовження багато разів, а саме:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада до 14 лютого 2024.

3 14 лютого до 13 травня.

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства . Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України .

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії . Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній , мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. Так було з ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Крім того, практикували передачу на фронт автомобілів, які конфіскували на митниці.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

заборону на масові заходи та страйки;

перевірку документів у громадян;

заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

особливе регулювання зв'язку та інтернету;

евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас, навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України .

Мобілізація в Україні

Після вручення повістки необхідно обов'язково прийти до ТЦК для вивірення даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. У квітні 2022 року ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.