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Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів

Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів
Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада 8 травня проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 11 серпня. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що правовий режим діятиме щонайменше ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.

За законопроєкт №11234 про продовження воєнного стану проголосували 339 народних депутатів, а за законопроєкт №11235 про продовження мобілізації - 336.

Фото 2 — Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів

Зауважимо, це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни.

 Верховна рада голосувала за продовження багато разів, а саме:

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. Так було з ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Крім того, практикували передачу на фронт автомобілів, які конфіскували на митниці

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

  • заборону на масові заходи та страйки;
  • перевірку документів у громадян;
  • заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
  • особливе регулювання зв'язку та інтернету;
  • евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас, навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Мобілізація в Україні

Після вручення повістки необхідно обов'язково прийти до ТЦК для вивірення даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. У квітні 2022 року ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку. 

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.

Автор:
Світлана Манько