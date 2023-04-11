Військкомати отримали більше повноважень для вручення повісток: що зміниться для призовників

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК/військкомати) отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.

Відповідну постанову уряду №318 від 7 квітня опублікувала пресслужба Кабміну.

Уряд вніс зміни до "Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки", окресливши більш точніше, яку роботу виконують ТЦК.

Відповідно до постанови, ТЦК здійснюють заходи оповіщення та призову громадян:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Заходи не поширюються на військовозобов’язаних та резервістів СБУ і Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, уряд зняв із територіальних центрів комплектування завдання готувати і вести територіальну оборону.

Зауважимо, що раніше вручення повісток не за місцем обліку було ускладнене. Справа в тому, що військовозобовʼязані не могли вирішувати всі питання за місцем фактичного перебування, інколи їм потрібно було прибути до ТЦК, де вони зареєстровані.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" роз'яснили: коли громадянину вручають повістку до ТЦК, то це не означає, що його відразу відправлять на фронт. Це навіть не означає, що його точно мобілізують. Але після вручення повістки необхідно обов'язково прийти до ТЦК для вивірення даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством.