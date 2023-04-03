"Це неможливо". Федоров прокоментував ідею розсилати повістки через месенджери

В Україні наразі технічно неможливо запустити розслання повісток у військкомати через месенджери. Про в інтервʼю Liga.net заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коментуючи відповідну ідею члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федора Веніславського.

За словами міністра, нардеп "некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту".

"Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році", – висловився Федоров.

Нагадаємо, нещодавно депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток військовозобов'язаним через месенджери. Він пояснював це тим, що багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, проживають не за місцем реєстрації. Однак відповідний законопроєкт ще не зареєстровано.

Пізніше Веніславський анонсував також створення реєстру "ухилянтів" – списку, в який додаватимуть дані тих, хто не з’являтиметься до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами депутата, відповідний проєкт закону буде підготовлений через 1-2 місяці.