Мобілізація онлайн: в Україні планують розсилати повістки через месенджери

У Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток військовозобов'язаним через месенджери, оскільки багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, проживають не за місцем реєстрації. Наразі проект, який дозволить це робити не готовий, він знаходиться на стадії обговорення.

Про це розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки України Федір Веніславський і зауважив, що до початку війни база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована. Тому "технічні можливості дозволяють надіслати повістку онлайн".

За його словами говорити про те, що проект розроблений ще зарано і у комітеті працюють над удосконаленням системи. До розробки такого проекту спонукала велика кількість ВПО призовного віку, які під час зміни місце проживання та не стали на облік у ТЦК, що спричинює певні проблеми з мобілізацією.

Веніславський зауважив, що для того, щоб з'явилася можливість відправляти повістки чоловікам які підлягають мобілізації за допомогою месенджерів, розглядається можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням.

Кабінет Міністрів затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через застосунок "Дія".

Тепер у "Дії" може з'явитися електронний військовий квиток, але в Мінцифри запевнили, що повістки через застосунок надходити не будуть.