СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації

Кіберфахівці Служби безпеки виявила та заблокувала 26 Telegram-каналів, які "повідомляли" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

В Telegram-каналах повідомляли актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Для збору відомостей про "локації" використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів.

"Через постійне "оновлення" інформації деструктивні канали швидко "нарощували" власну аудиторію, яка перевищила 400 тис підписників. Після цього адміністратори вирішили зробити на цьому "бізнес" і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами", — з'ясувала СБУ.

Серед організаторів – двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили:

комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій;

банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.

Наразі шести адміністраторам деструктивних Телеграм-каналів планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше СБУ заблокувала ще шість каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. В ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах країни було затримано сімох організаторів нелегального переміщення громадян.