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СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації

Ухиляння від мобілізації, СБУ
Власникам каналів, які поширювали інформацію про місця роздачі повісток, загрожує до 10 років ув’язнення. Фото: пресслужба СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки виявила та заблокувала 26 Telegram-каналів, які "повідомляли" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

В Telegram-каналах повідомляли актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Для збору відомостей про "локації" використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів.

Фото 2 — СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації
Фото 3 — СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації
Фото 4 — СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації
Фото 5 — СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації
Фото 6 — СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації
Фото 7 — СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації

"Через постійне "оновлення" інформації деструктивні канали швидко "нарощували" власну аудиторію, яка перевищила 400 тис підписників. Після цього адміністратори вирішили зробити на цьому "бізнес" і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами", — з'ясувала СБУ.

Серед організаторів – двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили:

  • комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій;
  • банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.

Наразі шести адміністраторам деструктивних Телеграм-каналів планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше СБУ заблокувала ще шість каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. В ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах країни було затримано сімох організаторів нелегального переміщення громадян.

Автор:
Віта Молодан