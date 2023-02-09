Фіктивні діти та дружини з інвалідністю: СБУ ліквідувала шість нових каналів втечі ухилянтів за кордон

Служба безпеки України заблокувала ще шість каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Як повідомляють у відомстві, в ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах країни було затримано сімох організаторів нелегального переміщення громадян.

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За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати за межі держави на підставі підроблених документів про сімейний стан або участь у волонтерському русі. Зазначається, що середня вартість "квитка на втечу" становила від 1,5 до 12 тисяч доларів з клієнта. Сума залежала від кількості осіб і терміновості виїзду.

Зокрема, в Київській області викрито місцевого ділка, який продавав ухилянтам для виїзду за кордон фіктивні посвідчення багатодітного батька або волонтера. Судячи з опублікованих СБУ фото, затримання відбулося біля залізничного вокзалу в Ірпені.

У Закарпатській області співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали організатора каналу нелегальної міграції на передачі йому 12 тисяч доларів. За цю суму він "гарантував" приховано вивезти за кордон цілу групу ухилянтів.

На Житомирщині було знешкоджено групу осіб, члени якої допомагали з оформленням фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю. Серед організаторів схеми – очільниця місцевої громадської організації.

У Запорізькій області викрито зловмисників, які вносили недостовірні відомості до системи "Шлях", для чого вони використовували свої зв’язки серед посадовців держустанов та перевізників.

На Миколаївщині ж затримано організатора, який підробляв свідоцтва про народження неповнолітніх дітей і продавав фальшиві документи потенційним призовникам.

В свою чергу, в Дніпропетровській області викрито мешканця регіону, який оформлював ухилянтів до складу місцевої благодійної організації для їхнього виїзду за кордон нібито за гуманітарною допомогою.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

У межах кримінальних проваджень, розпочатих за статтею 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через держкордон) організаторам схем повідомлено про підозру. Тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.