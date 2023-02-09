Фиктивные дети и жены с инвалидностью: СБУ ликвидировала шесть новых каналов побега уклонистов за границу

Служба безопасности Украины заблокировала еще шесть каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Как сообщают в ведомстве, в ходе следственно-оперативных действий в разных регионах страны были задержаны семь организаторов нелегального перемещения граждан.

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За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы государства на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении. Отмечается, что средняя стоимость "билета на побег" составляла от 1,5 до 12 тысяч долларов с клиента. Сумма зависела от количества и срочности выезда.

В частности, в Киевской области разоблачен местный делец, который продавал уклонистам для выезда за границу фиктивные удостоверения многодетного отца или волонтера. Судя по опубликованным СБУ фото, задержание произошло возле железнодорожного вокзала в Ирпене.

В Закарпатской области сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ задержали организатора канала нелегальной миграции на передаче ему 12 тысяч долларов. За эту сумму он "гарантировал" скрыто вывезти за границу целую группу уклонистов.

В Житомирской области была обезврежена группа лиц, члены которой помогали с оформлением фиктивных браков с женщинами с инвалидностью. Среди организаторов схемы – глава местной общественной организации.

В Запорожской области разоблачены злоумышленники, которые вносили недостоверные сведения в систему "Шлях", для чего использовали свои связи среди чиновников госучреждений и перевозчиков.

В Николаевской же области был задержан организатор, подделывавший свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и продававший фальшивые документы потенциальным призывникам.

В свою очередь, в Днепропетровской области разоблачен житель региона, который оформлял уклонистов в состав местной благотворительной организации для их выезда за границу якобы за гуманитарной помощью.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В рамках уголовных производств, открытых по статье 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через госграницу) организаторам схем сообщено о подозрении. Продолжаются расследования по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.