Meest China строит логистический комплекс во Львовской области за $30 млн: когда запланирован запуск

Международная почтово-логистическая компания Meest China, входящая в холдинг Meest, инвестировала около $30 млн в новые логистические мощности площадью 25 тыс. кв. м во Львовской области. Запустить их планируется до конца 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Цифра в 2,5 млн кв.м уничтоженных складов означает, что снова появилось место для инвестиций... Раньше состав категории "А" считался очень высоким стандартом, сейчас категория А – это must have", – отметил совладелец Meest China Вячеслав Лысенко во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

Он также подчеркнул, что рынок логистики в Украине кардинально меняется из-за появления новых технологий и подходов к обслуживанию клиентов.

"Есть много новых технологий, которые еще в Украине мы не видели, придут сюда как логистика нового уровня... И это и это будет интересно, потому что это будет менять рынок", – рассказал Вячеслав Лысенко.

Помимо развития инфраструктуры, компания также вводит социальные инициативы по поддержке работников в холодный период года, арендуя для них гостиницы с целью восстановления эффективности труда.

"Дорого, да, но их эффективность существенно повышается. После нас многие другие компании начать так делать", – сообщил совладелец Meest China.

О Meest China

Meest China входит в международный почтово-логистический холдинг Meest и работает с 2014 года. Компания специализируется на доставке товаров из Китая в Украину, в частности, почтовых посылок для личного пользования и коммерческих грузов для бизнеса.

Компания имеет представительства и склады в Китае и Украине. Помимо доставки из Китая она организует перевозку товаров из Южной Кореи и Японии в Украину, а также предоставляет услуги международных грузовых перевозок.

Напомним, в сентябре 2025 года почтово-логистическая группа Meest приступила к строительству масштабного логистического комплекса на 24 тыс. м². Он будет размещаться в юго-восточной части объездной дороги Львова и предназначен для собственных нужд компании.