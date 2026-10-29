АРМА готовит к управлению комплекс по производству замороженных полуфабрикатов в Днепропетровской области

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к управлению производственный комплекс Ромерм в селе Чумаки Днепровского района Днепропетровской области. В актив входят 13 объектов недвижимости общей площадью около 11 тыс. кв. м.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Входящий в комплекс

Основная часть актива – комплекс по производству замороженных мясных полуфабрикатов площадью 4654,8 кв. м. Также к нему относятся склад площадью 3566,4 кв. м, общежитие на 2041,3 кв. м и другие производственные и вспомогательные помещения.

В частности, комплекс охватывает бытовое помещение, флотаторную, три контрольно-пропускных пункта, прачечную, слесарную, бойлерную, машинное отделение и трансформаторную подстанцию.

Производственный комплекс "Ромерм"

По данным АРМА, производственный комплекс оборудован техникой германского и итальянского производства. Технологический процесс организован по автоматизированному закрытому циклу.

Недвижимость была передана в управление агентству в соответствии с определением следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 8 декабря 2022 года по делу №761/27121/22.

Напомним, АРМА готовит к дальнейшему управлению недвижимость ООО "Полтавские молокопродукты". Комплекс зданий расположен в Полтавской области и занимает площадь 6101,5 кв. м.