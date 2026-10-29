Доход вырос до 4,3 млрд грн: "Укртелеком" обнародовал результаты за девять месяцев

Крупнейший в Украине оператор фиксированной связи "Укртелеком" за январь-сентябрь 2026 увеличил доход почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,3 млрд грн. В то же время, EBITDA компании выросла на 46% и превысила 1,3 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Финансовые результаты

По итогам девяти месяцев 2026 маржа EBITDA составила 30,5%. Это на 7 процентных пункта больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Генеральный директор Укртелекома Юрий Курмаз отметил, что в течение третьего квартала компания продолжала поддерживать стабильную работу телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечивать непрерывность услуг для абонентов по всей Украине.

Отдельным источником дохода остается коммерческая аренда недвижимости. За январь-сентябрь 2026 года это направление принесло компании почти 495 млн грн.

За девять месяцев оператор также уплатил в бюджеты всех уровней около 1,3 млрд грн налогов и сборов.

"Укртелеком" расширяет оптическую сеть

Доходы компании от услуг оптического интернета за девять месяцев 2026 года увеличились на 12% в годовом исчислении.

На конец сентября оптическим интернетом пользовались 85% абонентов потребительского сегмента B2C и 93% корпоративных клиентов B2B.

За январь-сентябрь компания проложила более 3,4 тыс. км волоконно-оптических линий. Общая протяженность ее оптической сети составила 96,3 тыс. км.

Оператор также развивает подключение социальной инфраструктуры. К концу третьего квартала к его оптической сети были подключены почти 1,5 тыс. медицинских учреждений и 2038 образовательных учреждений.

С начала года оптический интернет провели еще до 82 медицинских и 143 учебных заведений.

О мобильном направлении

В компании также напомнили о запуске виртуального мобильного оператора U Mobile в Украине в сентябре 2026 года.

Услуги под этой торговой маркой предоставляет ООО "Тримоб", единственным учредителем которого является "Укртелеком".

Линейка тарифов U Mobile называется "Семерка" и предусматривает возможности для общения в мессенджерах, просмотра видео и работы.

Таким образом компания продолжает развивать оптическую инфраструктуру и мобильные услуги параллельно с основным бизнесом фиксированной связи.

Об "Укртелеком"

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Значительную часть клиентов составляют госорганы, учебные, административные учреждения и медицинские учреждения, аварийные службы. Компания является провайдером скоростного фиксированного интернета, имеющего самое широкое покрытие. Интернет от "Укртелекома" почти в 4 тыс. населенных пунктов страны и функционирует в 90% из них.

Также "Укртелеком" является единственным участником и учредителем ООО "ТриМоб" – поставщика услуг подвижной (мобильной) связи в стандарте UMTS/WCDMA. С 2013 года компания присоединилась к бизнесу SCM.

Напомним, "Киевстар" и "Укртелеком" подписали соглашение о сотрудничестве по модели Open Access для совместного использования телеком-инфраструктуры. Первый этап проекта охватит три региона Украины.