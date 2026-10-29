Дохід зріс до 4,3 млрд грн: "Укртелеком" оприлюднив результати за дев’ять місяців

Найбільший в Україні оператор фіксованого зв’язку “Укртелеком” за січень-вересень 2026 року збільшив дохід майже на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 4,3 млрд грн. Водночас EBITDA компанії зросла на 46% і перевищила 1,3 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Фінансові результати

За підсумками дев’яти місяців 2026 року маржа EBITDA становила 30,5%. Це на 7 відсоткових пунктів більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Генеральний директор "Укртелекому" Юрій Курмаз зазначив, що протягом третього кварталу компанія продовжувала підтримувати стабільну роботу телекомунікаційної інфраструктури та забезпечувати безперервність послуг для абонентів по всій Україні.

Окремим джерелом доходу залишається комерційна оренда нерухомості. За січень-вересень 2026 року цей напрям приніс компанії майже 495 млн грн.

За дев’ять місяців оператор також сплатив до бюджетів усіх рівнів майже 1,3 млрд грн податків і зборів.

"Укртелеком" розширює оптичну мережу

Доходи компанії від послуг оптичного інтернету за дев’ять місяців 2026 року збільшилися на 12% у річному вимірі.

Станом на кінець вересня оптичним інтернетом користувалися 85% абонентів споживчого сегмента B2C та 93% корпоративних клієнтів B2B.

Упродовж січня-вересня компанія проклала понад 3,4 тис. км волоконно-оптичних ліній. Загальна протяжність її оптичної мережі сягнула 96,3 тис. км.

Оператор також розвиває підключення соціальної інфраструктури. На кінець третього кварталу до його оптичної мережі були під’єднані майже 1,5 тис. медичних закладів і 2038 освітніх установ.

Від початку року оптичний інтернет провели ще до 82 медичних і 143 навчальних закладів.

Про мобільний напрям

У компанії також нагадали про запуск в Україні віртуального мобільного оператора U Mobile у вересні 2026 року.

Послуги під цією торговельною маркою надає ТОВ "Тримоб", єдиним засновником якого є «Укртелеком».

Лінійка тарифів U Mobile має назву "Сімка" та передбачає можливості для спілкування в месенджерах, перегляду відео й роботи.

Таким чином, компанія продовжує розвивати оптичну інфраструктуру та мобільні послуги паралельно з основним бізнесом фіксованого зв’язку.

Про "Укртелеком"

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять держоргани, навчальні, адміністративні установи й медичні заклади, аварійні служби. Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття. Інтернет від "Укртелекому" є майже в 4 тис. населених пунктів країни й функціонує в 90% з них.

Також "Укртелеком" є єдиним учасником і засновником ТОВ "ТриМоб" - постачальника послуг рухомого (мобільного) зв'язку в стандарті UMTS/WCDMA. З 2013 року компанія приєдналася до бізнесу SCM.

Нагадаємо, "Київстар" та "Укртелеком" підписали угоду про співпрацю за моделлю Open Access для спільного використання телеком-інфраструктури. Перший етап проєкту охопить три регіони України.