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Ціни на пальне 29 жовтня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Паливо
Ціни на пальне 29 жовтня 2026 року / Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95

Сьогодні, 29 жовтня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 93,88 грн (0 коп.)
А-95 90,09 грн (+1 коп.)
А-92 86,46 грн (+9 коп.)
ДП 104,27 грн (+6 коп.)
Газ 57,17 грн (+98 коп.)
Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 95,90 92,90 106,90 59,50
UPG 92,90 89,90 102,90 56,90
WOG 95,90 92,90 106,90 58,90
УКРНАФТА 91,90 88,90 86,90 102,90 55,90
SOCAR 98,90 95,90 108,00 58,50
AMIC 92,03 88,98 103,98 57,01
БРСМ-Нафта 87,85 101,95 54,51

Нагадаємо, ціна дизелю в гурті вже перевищує роздрібну: за тиждень вона зросла до 103,69 грн/л, тоді як на АЗС пальне в середньому коштує 103,18 грн/л. Через обміління Дунаю скоротилися поставки водним шляхом, і ринок перейшов на дорожчу автомобільну логістику. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що цього тижня дизель на заправках подорожчає ще на 2–3 грн/л, бензин залишиться в ціні, а автогаз продовжить дорожчати.

Автор:
Тетяна Бесараб

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