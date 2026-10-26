Загострення на Близькому Сході та логістичний тупик: якими будуть ціни на АЗС в останній тиждень жовтня

Ціна дизелю в гурті вже перевищує роздрібну: за тиждень вона зросла до 103,69 грн/л, тоді як на АЗС пальне в середньому коштує 103,18 грн/л. Через обміління Дунаю скоротилися поставки водним шляхом, і ринок перейшов на дорожчу автомобільну логістику. Експерти, яких опитало Dilo , очікують, що цього тижня дизель на заправках подорожчає ще на 2–3 грн/л, бензин залишиться в ціні, а автогаз продовжить дорожчати.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту підскочили догори після того, як атаки єменських хуситів у Саудівській Аравії викликали у трейдерів побоювання щодо перебоїв із постачанням енергоносіїв. Через загострення бойових дій між експортером та хуситами компанія Saudi Aramco вже наказала евакуювати свою штаб-квартиру в Дахрані.

Станом на вечір п'ятниці, 23 жовтня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на грудень здорожчали на $3,55 за барель, або на 3,14%, — до $116,7 за барель. Грудневі ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate зросли в ціні на $3,80, або на 3,82%, — до $103,3 за барель. За тиждень нафта марки Brent здорожчала на 6%, а WTI — на 2,3%.

Аналітики ING зазначають, що ринки занепокоєні поновленням ескалації в Перській затоці. Навіть якщо напруженість не зростатиме далі, загроза нових конфліктів усе одно утримуватиме значну геополітичну премію за ризик у вартості сировини. У XS.com наголошують, що ключовими факторами для ринку є тривалість затримок та масштаби реальних збоїв у постачаннях. Ситуацію також ускладнює Лівія, де через закриття нафтопроводу скоротився видобуток на родовищах Хамада та Тахара.

Дизель у гурті дорожчий, ніж на АЗС

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", на минулому тижні дизпаливо продовжувало дорожчати, хоча наприкінці тижня з'явилися ознаки сповільнення цін. Станом на 23 жовтня порівняно з 16 жовтня середня ціна дизпалива на українському гуртовому ринку зросла на 69 коп./л — до 103,69 грн/л, а порівняно з 21 жовтня зростання склало всього 4 коп./л. Кількість активних пропозицій на ринку за тиждень зросла на 11,2%.

Тим часом на зовнішньому ринку котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизельного пального) знову пішли вгору. Ф’ючерси на лондонській біржі ввечері 23 жовтня торгувалися на рівні $1 477,75/т, що на що на $33,00/т вище за попереднє закриття. На валютному ринку гривня дещо зміцнилася відносно обох основних валют. За даними НБУ, офіційний курс долара знизився на 0,03 грн, до 45,05 грн/$, а євро – на 0,09 грн, до 50,44 грн/€. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Гуртові ціни на бензин наприкінці минулого тижня були переважно стабільними, хоча за тиждень вони дещо зросли. Станом на вечір п'ятниці, 23 жовтня, порівняно з 16 жовтня середня ціна бензину А-95 зросла на 37 коп./л — до 84,78 грн/л, а порівняно з 21 жовтня ціна знизилася на 70 коп./л.

Бензинові котирування в країнах Європейського Союзу зростали напередодні, у четвер, 22 жовтня. На північно-західному базисі CIF NWE котирування зросли на $19/т – до $1 186/т. Південний індикатор FOB Med також підвищився на $19/т – до $1 109/т. У жовтні темпи імпорту бензину залишалися високими.

За підсумками перших 21 дня місяця середньодобові обсяги імпорту бензину всіх марок перевищували середньодобовий рівровень вересня на 9,4%. У структурі імпорту бензину А-95 частка А-95-Е0 становила 11,6%, тоді як решта 88,4% припала на А-95-Е10.

На АЗС на минулому тижні спостерігалося подальше здорожчання бензину та дизпалива. Станом на 23 жовтня порівняно з 16 жовтня на українських АЗС середня ціна бензину А-95 зросла на 33 коп./л — до 89,72 грн/л, а дизель на заправках у середньому здорожчав на 2,78 грн/л — до 103,18 грн/л. Більшість операторів зберегли ціни на бензин, але окремі пішли в бік здорожчання. Зокрема, у мережах Parallel, Marshal та "Укр-Петроль" бензини подорожчали на 1,00 грн/л, а Neftek підвищила ціни на 2,00–2,50 грн/л. Водночас мережа ZOG запропонувала знижку 3,00 грн/л на бензин А-95. У дизельному сегменті зростання цін було значно відчутнішим. Серед національних операторів Ukrnafta, AMIC Energy та Parallel підвищили вартість дизпального на 2,00 грн/л. У мережі "БРСМ-Нафта" на стільки ж подорожчало ДП+, тоді як ДП додало 1,00 грн/л. На АЗС UPG обидва види дизпального зросли в ціні на 1,00 грн/л. Мережа WOG підвищила ціни на 0,40 грн/л, тоді як OKKO зберегла попередню вартість пального. У регіональному сегменті найрішучіше ціни переглянули мережі Neftek та "Олас", де дизпальне подорожчало одразу на 3,00 грн/л. Оператор Prime підвищив вартість на 2,00 грн/л. Решта регіональних мереж, зокрема Autotrans, Avantage7, Green Wave, Marshal та ZOG, обмежилися більш стриманим коригуванням у межах 1,00–1,90 грн/л.

Ціни на бензин рухаються в бік стабілізації, тоді як ситуація в дизельному сегменті нагадує ту, яка була у 2022 році, каже директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. За його словами, ситуація на ринку дуже напружена, оскільки через обміління Дунаю скоротилося постачання сировини морським шляхом. Водночас зростає постачання дизпалива автотранспортом, який є найдорожчим сегментом паливної логістики. Таким чином, гуртова ціна вже перевищує ціну у роздріб. Хоча для великих мереж-імпортерів вона залишається доволі зручною, продавати паливо в гурті стає вигідніше. Тож, за оцінкою експерта, на цьому тижні ціна на бензин, швидше за все, залишатиметься незмінною, а дизель має потенціал до здорожчання в межах 2–3 грн/л .

Ціна на газ може наблизитися до нової психологічної позначки

За даними "Нафторинку", 23 жовтня середня ціна на LPG з доставкою по Україні зросла на 4 004 грн/т порівняно з 21 жовтня і склала 99 469 грн/т. Компанія "Полтава Газтрейд" підвищила ціну на газ (545–555 кг/м³) на 5 500–11 000 грн/т, до 96 050–103 800 грн/т залежно від регіону.

Середня вартість ресурсу на умовах самовивозу по країні збільшилася на 3 895 грн/т, досягнувши 98 931 грн/т. "Полтава Газтрейд" підвищила ціни на аналогічний ресурс на 6 000–10 500 грн/т, встановивши їх у загальному діапазоні 96 050–104 000 грн/т. "Газтрон Україна" вийшла з пропозицією 190 т газу густиною 525 кг/м³ у Київській області за ціною 100 500 грн/т із передбаченим терміном постачання 5–13 листопада.

На АЗС ціни на скраплений газ також продовжили зростати. Станом на 23 жовтня порівняно з 16 жовтня середня ціна пропан-бутану зросла на 4,2 грн/л — до 53,06 грн/л. Серед національних операторів найсуттєвіше ціну переглянула мережа OKKO, підвищивши її на 2,00 грн/л. На станціях WOG автогаз подорожчав на 1,50 грн/л, а в мережах UPG та AMIC Energy – на 1,00 грн/л. У регіональному сегменті підвищення були ще масштабнішими. Найбільше газ подорожчав у мережі "Катрал" — на 5,00 грн/л. Оператор EnergyPlus підвищив ціну на 4,70 грн/л, а Grand Petrol – на 3,00 грн/л. Ще на 2,00 грн/л зросла вартість скрапленого газу в мережах Ovis, Chipo, Avetra, "Дніпронафта", "Елерон" та VT Petroleum. В інших регіональних операторів підвищення переважно становили 1,00–1,60 грн/л.

На цьому тижні ринок сподівається на зупинку здорожчання газу в гурті, каже засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан. За його словами, ринок почав наповнюватися ресурсом і дефіциту не спостерігається. Втім, частина ринку очікує на можливе здорожчання котирувань від великого алжирського гравця Sonatrach, чиї ціни є індикативними в Середземноморському регіоні.

На АЗС ціни на цьому тижні також продовжать зростати, говорить Шубан. Роздрібні ціни ще не наздогнали гурт, а економічно обґрунтованою ціною є 57 грн/л. Втім, експерт також не виключає подальшого коливання вартості залежно від імпортних постачань.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 105,90 56,50 WOG 92,90 105,90 56,90 Socar 94,90 106 56,50 Motto - 101,90 52,90 БРСМ-Нафта 87,99 100,99 51,79 UPG 89,90 104,90 53,90 UKRNAFTA 88,90 101,90 51,90

Дані: застосунки мереж АЗС.