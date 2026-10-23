Ціна нафти на 23 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у п’ятницю, 23 жовтня, майже не змінилися на тлі побоювань щодо подальших перебоїв у постачанні енергоносіїв, спричинених атаками хуситів на Саудівську Аравію — провідного експортера нафти.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 23 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $113,75 + 0,5% WTI $ 100,13 + 0,7% Urals $101,56 - 3.05%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 58 центів, або 0,5%, до 113,75 долара за барель станом на 04:39 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 66 центів, або 0,7%, до 100,13 долара.

​Щотижня ціна на нафту Brent, яка у четвер досягла найвищого рівня з 4 травня, очікується зростання третій тиждень поспіль, тоді як ціна на нафту WTI має намір завершити торги зниженням після двох тижнів зростання.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту зросли через атаки єменських хуситів у Саудівській Аравії та побоювання щодо перебоїв із постачанням енергоносіїв з Близького Сходу.

Через загострення бойових дій між експортером та хуситами, компанія Saudi Aramco вже наказала евакуювати свою штаб-квартиру в Дахрані.

Аналітики ING зазначають, що ринки занепокоєні поновленням ескалації в Перській затоці. Навіть якщо напруженість не зростатиме далі, загроза нових конфліктів усе одно утримуватиме значну геополітичну премію за ризик у вартості сировини.

У XS.com наголошують, що ключовими факторами для ринку є тривалість затримок та масштаби реальних збоїв у постачаннях. Ситуацію також ускладнює Лівія, де через закриття нафтопроводу скоротився видобуток на родовищах Хамада та Тахара.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту суттєво зросли на тлі побоювань, що подальша ескалація конфлікту на Близькому Сході може ще більше скоротити постачання сировини на світовий ринок. Крім того, інвестори тверезо оцінили обсяги дизпалива, які росіяни можуть постачати на світовий ринок за угодою з президентом США Дональдом Трампом.