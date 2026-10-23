Цена нефти на 23 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в пятницу, 23 октября, почти не изменились на фоне опасений по поводу дальнейших перебоев в снабжении энергоносителей, вызванных атаками хуситов на Саудовскую Аравию — ведущего экспортера нефти.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 23 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $113,75 + 0,5% WTI $100,13 + 0,7% Urals $101,56 – 3.05%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 58 центов, или 0,5%, до 113,75 доллара за баррель по состоянию на 04:39 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 66 центов, или 0,7%.

еженедельная цена на нефть Brent, которая в четверг достигла наивысшего уровня с 4 мая, ожидается рост третьей недели подряд, тогда как цена на нефть WTI намерена завершить торги снижением после двух недель роста.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть выросли из-за атак йеменских хуситов в Саудовской Аравии и опасений перебоев со снабжением энергоносителей с Ближнего Востока.

Из-за обострения боевых действий между экспортером и хуситами компания Saudi Aramco уже приказала эвакуировать свою штаб-квартиру в Дахране.

Аналитики ING отмечают, что рынки обеспокоены возобновлением эскалации в Персидском заливе. Даже если напряженность не будет расти дальше, угроза новых конфликтов будет все равно содержать значительную геополитическую премию за риск в стоимости сырья.

В XS. com отмечают, что ключевыми факторами для рынка являются продолжительность задержек и масштабы реальных сбоев в поставках. Ситуацию также усложняет Ливия, где из-за закрытия нефтепровода сократилась добыча на месторождениях Хамада и Тахара.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть существенно выросли на фоне опасений, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может еще больше снизить поставки сырья на мировой рынок. Кроме того, инвесторы трезво оценили объемы дизтоплива, которые россияне могут поставлять на мировой рынок по соглашению с президентом США Дональдом Трампом.