Цена нефти на 16 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть снизились в пятницу, 16 октября, но направляются к недельному росту из-за неопределенности по поставкам на Ближний Восток и более, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 16 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $105,21 – 0,67% WTI $97,20 – 0,79% Urals $114,89 -2.76%

Фьючерсы на нефть марки Brent к 03:52 по Гринвичу упали на 71 цент, или 0,67%, до 105,21 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 77 центов, или 0,79%.

В четверг цена на нефть WTI выросла более чем на 3% после значительного падения запасов сырой нефти в США из-за прекращения добычи, вызванной ураганом.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, в пятницу цены на нефть снизились, однако по итогам недели стремятся к росту. Главными факторами стали неопределенность с поставками с Ближнего Востока и более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырья в США.

Аналитики ING отмечают, что неопределенность вокруг потоков нефти через Ормузский пролив существенно увеличивает премию за риск. Для стабилизации требуется соглашение между США и Ираном.

Ситуация накаляется из-за эскалации в Йемене, где хуситы обстреляли дворцовый комплекс в Адене. Международное энергетическое агентство согласилось выпустить на рынок более 20 миллионов баррелей дизельного топлива и остаточную нефть из резервов.

Однако в Haitong Futures считают, что инвесторы недовольны этими шагами, ведь рынок охладит только ослабление напряженности.

Одновременно администрация США рассматривает возможность ослабления санкций для части теневого флота, чтобы снизить рекордно высокие фрахтовые тарифы.

Напомним, несмотря на попытки Вашингтона стабилизировать мировой рынок за счет российского дизеля и затишья на европейских биржах, украинский топливный рынок остается под давлением .