Трамп ослабил санкции против российского дизеля: чего ждать украинским водителям АЗС

Несмотря на попытки Вашингтона стабилизировать мировой рынок за счет российского дизеля и затишья на европейских биржах, украинский топливный рынок остается под давлением. Эксперты, опрошенные Dilo , прогнозируют сохранение цен на бензин и дизель ниже психологического предела в 100 грн/л, тогда как сжиженный газ продолжает стремительно дорожать из-за логистических сбоев на юге страны.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли на фоне новостей, что ураган Исаяс двигается в сторону северной части Мексиканского залива, а около 70% добычи в территориальных водах США были остановлены. Накануне, в четверг, 8 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет "продуктивные переговоры" с Ираном и отметил, что новая атака не планируется к промежуточным выборам в Конгресс 3 ноября. Это стало ответом на сообщение СМИ о том, что он рассматривал возможность нанесения удара к этой дате.

По состоянию на вечер пятницы, 9 октября, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на декабрь подорожали на $0,44 за баррель или на 0,42% — до $104,7 за баррель. Ноябрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate выросли в цене на $0,36 или на 0,39% — до $91,85 за баррель.

Трамп также договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о масштабном экспорте российского дизельного горючего на рынок США и мира, а также заявил, что Россия поставит в общей сложности 4,8 миллиона тонн дизельного горючего. По оценке Международного энергетического агентства, мировое потребление дизтоплива в мире составляет 3,87 млн. тонн. Между тем, по данным Управления энергетической информации США, суточное потребление дизтоплива в этой стране составляет 2,94 млн баррелей или почти 400 тыс. тонн. Таким образом, 300 тыс. тонн, которые должны по соглашению поступить из РФ "немедленно", а также ожидаемые в течение ноября 500 тыс. тонн покрывают лишь 2 дня американского потребления. Поэтому российские объемы вряд ли смогут нивелировать фактор блокады Ормузского пролива, а также другие факторы, повлекшие за собой стремительный рост цен на топливо в мире. Цены на горючее являются чувствительной темой для американского избирателя, поэтому не исключено, что заявления Трампа направлены на усиление позиций Республиканской партии перед состоявшимися 3 ноября выборами в Конгресс.

Большие сети АЗС держат цены на бензин и дизель ниже психологического предела

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели оптовые цены на дизтопливо в Украине росли. По состоянию на 9 октября по сравнению со 2 октября средняя оптовая цена дизеля на украинском рынке выросла на 3,51 грн/л, а по сравнению с 7 октября рост составил 2,4 грн/л.

На внешнем рынке после предварительного резкого роста котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) скорректировались вниз. Фьючерсы на лондонской бирже по состоянию на 16:37 9 октября торговались на уровне $1 481,75/т, что на $27,50/т ниже предыдущего закрытия. На валютном рынке обе основные валюты подешевели по отношению к гривне. По данным НБУ, официальный курс доллара снизился на 0,10 грн, до 44,85 грн/$, а евро – на 0,50 грн, до 50,14 грн/€. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте был относительно стабильным. По состоянию на 9 октября по сравнению со 2 октября средняя цена бензина А-95 на оптовом рынке снизилась на 17 коп./л – до 81,55 грн/л, тогда как по сравнению с 7 октября цена выросла на 30 коп./л.

На АЗС цены за неделю почти не изменились. По состоянию на 9 октября по сравнению со 2 октября средняя цена бензина А-95 на АЗС снизилась на 3 коп./л до 89,01 грн/л, а средняя цена дизтоплива на заправках выросла на 9 коп./л до 98,33 грн/л. В сети Ukrnafta цена бензина снизилась на 3 грн/л – до 88,90 грн/л в рамках акционного предложения. В премиальном сегменте А-98/А-100 средняя стоимость почти не изменилась и составила 100,37 грн/л. В сетях AMIC Energy и "Кворум-Нефть" дизтопливо подорожало на 1 грн/л, а в BVS - на 0,94 грн/л. В Neftek по завершении акции цены на бензины выросли на 2 грн/л, а на дизтопливое и премиальное дизтопливо — на 3 грн/л, до 102 и 103 грн/л соответственно.

По оценке аналитика "Нафторинка" Александра Сиренко , на этой неделе цены на бензин и дизель обычных марок будут оставаться неизменными . Эксперт отмечает, что крупные сети АЗС пока воздерживаются от пересекания психологической отметки для обычных марок горючего в 100 грн/л. При этом ритейлеры компенсируют потери от него, увеличивая маржу на премиальных марках горючего.

Газ на АЗС стремительно дорожает, догоняя предыдущий рост в опте

Оптовые цены на газ в конце прошлой недели стремительно дорожали. По данным "Нефтерынка", 9 октября по сравнению с 7 октября средняя цена на LPG с доставкой по Украине выросла на 3 279 грн/т и составила 83 216 грн/т. В то же время, компания "Полтава Газтрейд" повысила прайсы на ресурс на 1 000–4 500 грн/т — до 78 000–86 800 грн/т в зависимости от региона.

Средняя цена ресурса самовывозом по стране увеличилась на 2252 грн/т, достигнув 81875 грн/т. На рынке самовывоза предложения от компаний "Полтава Газтрейд" и "Газтрон Украина" с плотностью 535-550 кг/м3 торговались за 79 500-85 500 грн/т, вырос на 1 000-4 500 грн/т.

Восьмого октября на аукционе УЭБ было реализовано 5 лотов микса 545 кг/м3 от "Полтава Газтрейд" по средневзвешенной цене 79 178 грн/т, что на 4 432 грн/т выше финальной цены прошлого аукциона 6 октября. Цены сделок колебались в диапазоне 77100–80080 грн/т. За первые семь дней октября среднесуточный импорт сжиженного газа упал на 46,9% - до 1,23 тыс. т/сутки.

На АЗС цены на пропан-бутан стремительно росли в большинстве сетей, а у отдельных операторов рост за 7–9 октября достиг 2,50 грн/л. По состоянию на 9 октября, по сравнению со 2 октября, средняя цена автогаза на АЗС выросла на 1,43 грн/л — до 45,31 грн/л. Среди национальных сетей наибольшее удорожание зафиксировано у WOG — на 2 грн/л, до 48,90 грн/л. Операторы OKKO и SOCAR подняли цены на 1 грн/л – до 47,90 и 47,61 грн/л соответственно. В сети AMIC Energy автогаз подорожал на 1,07 грн/л — до 45,63 грн/л, тогда как у БРСМ-Нефть, Ukrnafta и UPG повышение было более умеренным и составило 0,50–0,65 грн/л. Среди региональных сетей наиболее ощутимо автогаз подорожал в сетях Ovis и Euro5 — на 2,50 грн/л. Еще почти на 2 грн/л повысили цены операторы Longo, Ultra и "Смысл". В сети Neftek стоимость выросла на 1,60 грн/л – до 47,50 грн/л. У EnergyPlus, Parallel и BVS подорожание было менее значительным и составило 1,12–1,20 грн/л. В то же время, на фоне общего роста цен операторы VostokGaz и "Элерон" снизили стоимость автогаза на 0,50 и 0,60 грн/л соответственно.

Резкий рост газа в опте был обусловлен перекрытием канала Сулина, что повлекло за собой перебой в поставках газа на юг страны, говорит основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан. Впрочем, по его словам, к концу недели поставки возобновились, и на этой неделе цены стабилизируются на уровне, близком к 80 тыс. грн/т. Цены на газ на АЗС продолжат расти, догоняя предыдущий рост в оптее, и в среднем прибавят еще 1–1,5 грн/л на стелах АЗС.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 99,90 47,90 WOG 92,90 99,90 45,90 Socar 95,90 104 48,90 Motto - 97,90 44,90 БРСМ-Нефть 85,99 96,99 43,99 UPG 88,90 97,90 45,90 UKRNAFTA 88,90 97,90 43,90

Данные: приложения сетей АЗС.