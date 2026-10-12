Трамп послабив санкції проти російського дизелю: чого чекати українським водіям на АЗС

Попри намагання Вашингтона стабілізувати світовий ринок за рахунок російського дизелю та затишшя на європейських біржах, український паливний ринок залишається під тиском. Експерти, яких опитало Dilo , прогнозують збереження цін на бензин та дизель нижче психологічної межі у 100 грн/л, тоді як скраплений газ продовжує стрімко дорожчати через логістичні збої на півдні країни.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту підросли на тлі новин, що ураган Ісаяс рухається в бік північної частини Мексиканської затоки, а близько 70% видобутку в територіальних водах США було зупинено. Напередодні, у четвер, 8 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон веде "продуктивні переговори" з Іраном, та зазначив, що нова атака не планується до проміжних виборів до Конгресу 3 листопада. Це стало відповіддю на повідомлення ЗМІ про те, що він розглядав можливість завдання удару до цієї дати.

Станом на вечір п'ятниці, 9 жовтня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на грудень здорожчали на $0,44 за барель, або на 0,42%, — до $104,7 за барель. Листопадові ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate зросли в ціні на $0,36, або на 0,39%, — до $91,85 за барель.

Трамп також домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про масштабний експорт російського дизельного пального на ринок США та світу, а також заявив, що Росія поставить загалом 4,8 мільйона тонн дизельного пального. За оцінкою Міжнародної енергетичної агенції, світове споживання дизпалива у світі складає 3,87 млн тонн. Тим часом, за даними Управління енергетичної інформації США, добове споживання дизпалива в цій країні складає 2,94 млн барелів, або майже 400 тис. тонн. Таким чином, 300 тис. тонн, які мають за угодою надійти з РФ "негайно", а також 500 тис. тонн, які очікуються протягом листопада, покривають лише 2 дні американського споживання. Тож російські обсяги навряд чи зможуть нівелювати фактор блокади Ормузької протоки, а також інші чинники, які спричинили стрімке зростання цін на пальне у світі. Ціни на пальне є чутливою темою для американського виборця, тож не виключено, що заяви Трампа спрямовані на посилення позицій Республіканської партії перед виборами в Конгрес, які відбудуться 3 листопада.

Великі мережі АЗС тримають ціни на бензин та дизель нижче психологічної межі

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня гуртові ціни на дизпаливо в Україні зростали. Станом на 9 жовтня порівняно з 2 жовтня середня гуртова ціна дизелю на українському ринку зросла на 3,51 грн/л, а порівняно з 7 жовтня зростання склало 2,4 грн/л.

На зовнішньому ринку після попереднього різкого зростання котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпалива) скоригувалися донизу. Ф’ючерси на лондонській біржі станом на 16:37 9 жовтня торгувалися на рівні $1 481,75/т, що на на $27,50/т нижче за попереднє закриття. На валютному ринку обидві основні валюти подешевшали відносно гривні. За даними НБУ, офіційний курс долара знизився на 0,10 грн, до 44,85 грн/$, а євро – на 0,50 грн, до 50,14 грн/€. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин в гурті був відносно стабільним. Станом на 9 жовтня порівняно з 2 жовтня середня ціна бензину А-95 на гуртовому ринку знизилась на 17 коп./л — до 81,55 грн/л, тоді як порівняно з 7 жовтня ціна зросла на 30 коп./л.

На АЗС ціни за тиждень майже не змінилися. Станом на 9 жовтня порівняно з 2 жовтня середня ціна бензину А-95 на АЗС знизилась на 3 коп./л — до 89,01 грн/л, а середня ціна дизпалива на заправках зросла на 9 коп./л — до 98,33 грн/л. У мережі Ukrnafta ціна бензину знизилася на 3 грн/л — до 88,90 грн/л у межах акційної пропозиції. У преміальному сегменті А-98/А-100 середня вартість майже не змінилася й становила 100,37 грн/л. У мережах AMIC Energy та "Кворум-Нафта" дизпальне подорожчало на 1 грн/л, а в BVS — на 0,94 грн/л. У Neftek після завершення акції ціни на бензини зросли на 2 грн/л, а на дизпальне та преміальне дизпальне — на 3 грн/л, до 102 та 103 грн/л відповідно.

За оцінкою аналітика "Нафторинку" Олександра Сіренка, на цьому тижні ціни на бензин та дизель залишатимуться незмінними . Експерт зазначає, що великі мережі АЗС поки що утримуються від того, щоб перетинати психологічну позначку для звичайних марок пального в 100 грн/л. При цьому ритейлери компенсують втрати від цього, збільшуючи маржу на преміальних марках пального.

Газ на АЗС стрімко дорожчає, наздоганяючи попереднє зростання в гурті

Гуртові ціни на газ наприкінці минулого тижня стрімко дорожчали. За даними "Нафторинку", 9 жовтня порівняно з 7 жовтня середня ціна на LPG з доставкою по Україні зросла на 3 279 грн/т і склала 83 216 грн/т. Водночас компанія "Полтава Газтрейд" підвищила прайси на ресурс на 1 000–4 500 грн/т — до 78 000–86 800 грн/т залежно від регіону.

Середня ціна ресурсу самовивозом по країні збільшилася на 2 252 грн/т, досягнувши 81 875 грн/т. На ринку самовивозу пропозиції від компаній "Полтава Газтрейд" та "Газтрон Україна" з густиною 535–550 кг/м3 торгувалися за 79 500–85 500 грн/т, зрісши на 1 000–4 500 грн/т.

8 жовтня на аукціоні УЕБ було реалізовано 5 лотів міксу 545 кг/м3 від "Полтава Газтрейд" за середньозваженою ціною 79 178 грн/т, що на 4 432 грн/т вище за фінальну ціну минулого аукціону 6 жовтня. Ціни угод коливалися в діапазоні 77 100–80 080 грн/т. За перші сім днів жовтня середньодобовий імпорт скрапленого газу впав на 46,9% — до 1,23 тис. т/добу.

На АЗС ціни на пропан-бутан стрімко зростали в більшості мереж, а в окремих операторів зростання за 7–9 жовтня сягнуло 2,50 грн/л. Станом на 9 жовтня порівняно з 2 жовтня середня ціна автогазу на АЗС зросла на 1,43 грн/л — до 45,31 грн/л. Серед національних мереж найбільше подорожчання зафіксовано у WOG — на 2 грн/л, до 48,90 грн/л. Оператори OKKO та SOCAR підняли ціни на 1 грн/л — до 47,90 та 47,61 грн/л відповідно. У мережі AMIC Energy автогаз подорожчав на 1,07 грн/л — до 45,63 грн/л, тоді як у БРСМ-Нафта, Ukrnafta та UPG підвищення було помірнішим і становило 0,50–0,65 грн/л. Серед регіональних мереж найвідчутніше автогаз подорожчав у мережах Ovis та Euro5 — на 2,50 грн/л. Ще майже на 2 грн/л підвищили ціни оператори Longo, Ultra та "Сенс". У мережі Neftek вартість зросла на 1,60 грн/л — до 47,50 грн/л. У EnergyPlus, Parallel та BVS подорожчання було менш значним і становило 1,12–1,20 грн/л. Водночас на тлі загального зростання цін оператори VostokGaz та "Елерон" знизили вартість автогазу на 0,50 та 0,60 грн/л відповідно.

Різке зростання газу в гурті було зумовлене перекриттям каналу Сулина, що спричинило перебій у постачанні газу на південь країни, каже засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан. Втім, за його словами, до кінця тижня постачання відновилося, і цього тижня ціни стабілізуються на рівні, близькому до 80 тис. грн/т. Ціни на газ на АЗС продовжать зростати, наздоганяючи попереднє зростання в гурті, і в середньому додадуть ще 1–1,5 грн/л на стелах АЗС.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 99,90 47,90 WOG 92,90 99,90 45,90 Socar 95,90 104 48,90 Motto - 97,90 44,90 БРСМ-Нафта 85,99 96,99 43,99 UPG 88,90 97,90 45,90 UKRNAFTA 88,90 97,90 43,90

Дані: застосунки мереж АЗС.