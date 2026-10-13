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Ціна нафти на 13 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціна нафти на 13 жовтня / Depositphotos

Ціни на нафту знизилися на 1,2–1,3% у вівторок, 13 жовтня, на тлі очікувань збільшення поставок дизельного пального з Росії. Водночас ризики перебоїв із постачанням через атаки на енергетичну інфраструктуру та танкери на Близькому Сході стримують падіння котирувань.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 12 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent  $105,35  -1,2%
WTI $92,49 -1,3%
Urals $129,17  + 4.23%

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $1,30, або 1,2%, - до $105,35 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) знизилася в ціні на $1,25, або 1,3%, — до $92,49 за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знизилися на тлі очікувань збільшення поставок російського дизельного пального на світові ринки, що може послабити дефіцит пального. Водночас падіння котирувань стримують ризики перебоїв із постачанням через атаки на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії та танкери поблизу Ормузької протоки, а також зростання вартості морських перевезень і страхування.

Нагадаємо, попри намагання Вашингтона стабілізувати світовий ринок за рахунок російського дизелю та затишшя на європейських біржах, український паливний ринок залишається під тиском.

Експерти, яких опитало Dilo, прогнозують збереження цін на бензин та дизель нижче психологічної межі у 100 грн/л, тоді як скраплений газ продовжує стрімко дорожчати через логістичні збої на півдні країни.

Автор:
Ольга Опенько

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