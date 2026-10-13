Цена нефти на 13 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть снизились на 1,2-1,3% во вторник, 13 октября, на фоне ожиданий увеличения поставок дизельного горючего из России. В то же время риски перебоев со снабжением из-за атак на энергетическую инфраструктуру и танкеры на Ближнем Востоке сдерживают падение котировок.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 12 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $105,35 -1,2% WTI $92,49 -1,3% Urals $129,17 + 4.23%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $1,30, или 1,2% - до $105,35 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась в цене на $1,25, или 1,3%, — до $92,49 за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились на фоне ожиданий увеличения поставок российского дизельного топлива на мировые рынки, что может ослабить дефицит топлива. В то же время падение котировок сдерживают риски перебоев со снабжением из-за атак на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и танкеры вблизи Ормузского пролива, а также рост стоимости морских перевозок и страхования.

Напомним, несмотря на попытки Вашингтона стабилизировать мировой рынок за счет российского дизеля и затишья на европейских биржах, украинский топливный рынок остается под давлением.