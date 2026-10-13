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Цена нефти на 13 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть снизились на 1,2-1,3% во вторник, 13 октября, на фоне ожиданий увеличения поставок дизельного горючего из России. В то же время риски перебоев со снабжением из-за атак на энергетическую инфраструктуру и танкеры на Ближнем Востоке сдерживают падение котировок.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 12 октября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$105,35
|-1,2%
|WTI
|$92,49
|-1,3%
|Urals
|$129,17
|+ 4.23%
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $1,30, или 1,2% - до $105,35 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась в цене на $1,25, или 1,3%, — до $92,49 за баррель.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились на фоне ожиданий увеличения поставок российского дизельного топлива на мировые рынки, что может ослабить дефицит топлива. В то же время падение котировок сдерживают риски перебоев со снабжением из-за атак на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и танкеры вблизи Ормузского пролива, а также рост стоимости морских перевозок и страхования.
Напомним, несмотря на попытки Вашингтона стабилизировать мировой рынок за счет российского дизеля и затишья на европейских биржах, украинский топливный рынок остается под давлением.
Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют сохранение цен на бензин и дизель ниже психологического предела в 100 грн/л, тогда как сжиженный газ продолжает стремительно дорожать из-за логистических сбоев на юге страны.