Fire Point заявила про перший удар по РФ власною балістичною ракетою

Українська оборонна компанія FirePoint вперше запустила власну тактичну балістичну ракету по території Росії.

Як пише Dilo, про це повідомила генеральна директорка FirePoint Ірина Терех, передає Еспресо.

"Ми вперше запустили нашу власну балістичну ракету територією РФ. Це тактична балістична ракета з дальністю до 300 км", - розповіла Терех.

Вона не уточнила, з якою саме метою ракета була застосована нова українська розробка. Також не зазначається місце й час запуску.

Терех підкреслила, що до кінця року Fire Point створить ракету із збільшеною дальністю ураження.

Раніше президент України Володимир Зеленський продемонстрував перше бойове застосування вітчизняної тактичної балістичної ракети FP-7.

Про ракету FP-7

FP-7 — балістична ракета, призначена для доставки бойового навантаження масою до 200 кг та ураження цілей на відстані до 250 км, йдеться на сайті Fire Point.

Система запуску базується на наземній платформі, що забезпечує високу стратегічну гнучкість, мобільність і можливість швидкого розгортання. Такий підхід дозволяє адаптувати застосування комплексу до змінних вимог місії та різних сценаріїв використання.

FP-7 розробляється як балістичний перехоплювач для програми "Freyja". До завершення повної інтеграції в систему вона розглядається як економічно ефективна альтернатива американській ATACMS.

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

ЯFire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Нагадаємо, перше бойове випробування антибалістичної системи Freyja від оборонної компанії FirePoint очікується до середини 2027 року. Розробка української системи йде прискореними темпами, а компанія розраховує здійснити перше перехоплення балістичної цілі до середини наступного року. Це означає стиснення 40-річної програми до трохи більше ніж двох років.