Новий етап для "Фламінго": Україна розробила власний турбореактивний двигун

Українська компанія Fire Point розробила власний турбореактивний двигун для крилатої ракети FP-5 “Фламінго”. Наразі виробник створює перші прототипи та планує завершити їх випробування до кінця 2026 року, після чого розглядає можливість запуску серійного виробництва.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в інтерв'ю генеральна директорка Fire Point Ірина Терех.

Власне виробництво двигунів

Новий турбореактивний двигун для крилатої ракети FP-5 "Фламінго" українська компанія Fire Point розробила спільно з конструкторським бюро, яке раніше створило авіаційний двигун АІ-25. Саме його модифікація АІ-25ТЛ стала першим силовим агрегатом, який використовували на ракеті "Фламінго".

За словами генеральної директорки Fire Point Ірини Терех, ракета спочатку створювалася як універсальна платформа, що може працювати з різними типами двигунів. Це дозволяє розширити можливості її використання та адаптувати конструкцію під нові силові установки.

У компанії зазначають, що під час розробки ракети вже випробували п’ять різних типів двигунів. Створення власного турбореактивного агрегата для безпілотних літальних апаратів тривало понад шість місяців.

Наразі Fire Point збирає перші десять прототипів майбутніх двигунів із вентиляторним агрегатом власного виробництва. У компанії наголосили, що розробка двигуна виявилася складнішим завданням, ніж створення самої ракети.

До кінця року виробник планує завершити випробування прототипів, удосконалити конструкцію та наступного року перейти до серійного випуску.

Водночас компанія поки не досягла запланованих темпів виробництва ракет "Фламінго" - щонайменше семи одиниць на добу. За словами Ірини Терех, це пов’язано з недостатнім обсягом замовлень через очікування фінансування за кредитною програмою Європейського Союзу.

У Fire Point розраховують збільшити виробничі потужності до запланованого рівня наприкінці цього року або на початку наступного. Остаточні темпи залежатимуть від надходження нових контрактів.

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Українська компанія Fire Point розпочала тестування балістичних ракет FP-7. Ракета є аналогом американської Atacams, але вдвічі дешевшою. Виробництво більшості компонентів FP-7 відбувається всередині компанії, а тестування ракети планують на російських військових об’єктах.

Наразі Fire Point розширює виробничі потужності. Компанія працює на 83 підприємствах в Україні та має один завод у Данії. Загальна кількість працівників зросла до 6 тисяч осіб проти 3500 наприкінці минулого року.

Що відомо про ракету "Фламінго"

17 серпня 2025 року український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував у місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідну світлину.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 кілометрів, вже у серійному виробництві", – йшлося у його дописі.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

Характеристики FP-5, або "Фламінго":