Новый этап для "Фламинго": Украина разработала собственный турбореактивный двигатель

Украинская компания Fire Point разработала собственный турбореактивный двигатель для крылатой ракеты FP-5 "Фламинго". В настоящее время производитель создает первые прототипы и планирует завершить их испытания до конца 2026 года, после чего рассматривает возможность запуска серийного производства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила в интервью генеральный директор Fire Point Ирина Терех.

Собственное производство двигателей

Новый турбореактивный двигатель для крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" украинская компания Fire Point разработала совместно с конструкторским бюро, ранее созданным авиационным двигателем АИ-25. Именно его модификация АИ-25ТЛ стала первым силовым агрегатом, который использовался на ракете "Фламинго".

По словам генерального директора Fire Point Ирины Терех, ракета изначально создавалась как универсальная платформа, которая может работать с разными типами двигателей. Это позволяет расширить возможности использования и адаптировать конструкцию под новые силовые установки.

В компании отмечают, что при разработке ракеты уже опробовали пять разных типов двигателей. Создание собственного турбореактивного агрегата для беспилотных летательных аппаратов длилось более шести месяцев.

В настоящее время Fire Point собирает первые десять прототипов будущих двигателей с вентиляторным агрегатом собственного производства. В компании подчеркнули, что разработка двигателя оказалась более сложной задачей, чем создание самой ракеты.

До конца года производитель планирует завершить испытания прототипов, усовершенствовать конструкцию и в следующем году перейти к серийному выпуску.

В то же время, компания пока не достигла запланированных темпов производства ракет "Фламинго" - по меньшей мере семи единиц в сутки. По словам Ирины Терех, это связано с недостаточным объемом заказов из-за ожиданий финансирования по кредитной программе Европейского Союза.

В Fire Point рассчитывают увеличить производственные мощности до запланированного уровня в конце этого года или начале следующего. Окончательные темпы будут зависеть от поступления новых контрактов.

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго" в десятки единиц.

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно. Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Украинская компания Fire Point начала тестирование баллистических ракет FP-7. Ракета является аналогом американской Atacams, но вдвое дешевле. Производство большинства компонентов FP-7 происходит внутри компании, а тестирование ракеты планируется на российских военных объектах.

В настоящее время Fire Point расширяет производственные мощности. Компания работает на 83 предприятиях в Украине и имеет один завод в Дании. Общая численность работников возросла до 6 тысяч человек против 3500 в конце прошлого года.

Что известно о ракете "Фламинго"

17 августа 2025 года украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничающий с информагентством Associated Press, побывал в месте производства ракеты "Фламинго" и опубликовал в Facebook соответствующую фотографию.

"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью более 3 000 километров, уже в серийном производстве", – говорилось в его сообщении.

18 августа министр обороны Денис Шмигаль подтвердил, что в Украине запустили производство дальнобойной ракеты "Фламинго".

Характеристики FP-5, или "Фламинго":