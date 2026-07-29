Производитель ракет "Фламинго" Fire Point имеет 83 производственных площадки в Украине и еще одну в Дании

Украинская оборонная компания Fire Point управляет 83 производственными площадками в Украине и еще одной в Дании. А штат предприятия вырос до 6 тыс. работников против 3,5 тыс. в конце 2025 года. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на The Guardian .

Производство Fire Point выросло до тысяч дронов в месяц

Fire Point производит около 100 дальнобойных крылатых ракет "Фламинго" в месяц, говорит генеральный директор компании Ирины Терех. Дроны самолетного типа FP-1 и FP-2 выпускают в количестве сотен единиц в день. Кроме того, количество работников Fire Point увеличилось с прошлогодних 3500 до 6000 в этом году.

В Fire Point заявляют, что одна ракета "Фламинго" стоит чуть менее $600 тыс. Предприятие также работает над собственными баллистическими ракетами и участвует в международном проекте по созданию системы противоракетной обороны.

Производство ракет "Фламинго" в 2026 году могло достигнуть десятков единиц в месяц. Новые данные компании свидетельствуют о том, что фактический темп производства уже превысил этот ориентир.

От собственных инвестиций до контрактов на $1 млрд

Fire Point создали на средства ее совладельцев после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Первоначальные частные инвестиции составили около $1,5–2 млн, утверждает Денис Штиллерман — совладелец и главный конструктор проекта.

Когда Ирина Терех присоединилась к компании летом 2023 года, там работало всего 18 человек. Через несколько лет предприятие превратилось в одного из крупнейших украинских производителей дальнобойных систем. Продукция компании используется для ударов по целям в глубине территории России.

В 2025 году руководители Fire Point заявляли, что компания получила государственные контракты на сумму примерно $1 млрд. На тот момент дальнобойные дроны производили где-то на 30 рассредоточенных площадках в Украине.

Размещение производства во многих секретных локациях должно было уменьшить риск одновременной потери значительной части мощностей из-за российских ударов.

Выручка компании в 2024 году составила 4,3 млрд грн, по данным YouControl. Позже доступ к части финансовой отчетности оборонных предприятий был ограничен по соображениям безопасности.

Отдельное производство развернули в Дании

Помимо 83 украинских площадок Fire Point также имеет производство в Дании, сообщает The Guardian.

Основанная Fire Point компания FPRT планирует производить твердое ракетное топливо в датском городе Военс. Площадка расположена неподалеку от авиабазы Скридструп.

Дания стала первым государством НАТО, которое позволило украинской оборонной компании разместить соответствующее производство на своей территории. Вынос части мощностей за границу должен уменьшить риски безопасности и упростить доступ к компонентам.

Контракты Fire Point проверяет НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проверяет обстоятельства заключения и выполнения государственных контрактов с шестью украинскими производителями беспилотников, в том числе с Fire Point.

В рамках производства исследуют контракты с ООО "Файер Поинт", заключенные с августа 2023-го по ноябрь 2024 года. Расследование касается возможного завышения стоимости продукции во время государственных закупок.

В то же время, НАБУ отмечало, что руководителям и основателям Fire Point не сообщали о подозрении, а к самой компании не применяли меры уголовно-правового характера. Расследование продолжается.

Кто владеет Fire Point

Основным владельцем Fire Point является ее основатель Денис Штиллерман. Он заявлял, что бизнесмен Тимур Миндич вел переговоры о приобретении 50% компании, однако соглашение не было заключено.

Миндич предлагал за половину предприятия $1 млрд, по словам Штиллермана. В то же время, неназванный суверенный фонд одной из стран предлагал $758 млн за 30%.

В компании отрицают, что Миндич был ее фактическим владельцем или бенефициаром. Штиллерман также оценивал Fire Point более чем в 2,5 млрд долларов, однако независимой публичной оценки стоимости предприятия нет.

Напомним, почему украинские оборонные стартапы регистрируют компании в США и Европе.