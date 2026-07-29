США запретили импорт новых китайских роботов и инверторов для защиты инфраструктуры ИИ

США запретили импорт новых моделей китайских гуманоидных и четвероногих роботов, а также подключенных инверторов, которые используются в энергосетях и оборудовании дата-центров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Вашингтон объясняет ограничения необходимостью защитить критическую инфраструктуру и цепи поставок для развития искусственного интеллекта от кибератак, утечки данных и возможных сбоев.

Новые меры обнародовала Федеральная комиссия по связи США. Они вступили в силу после публикации и касаются моделей роботов и инверторов, которые еще не были выпущены на американский рынок.

Регулятор объясняет, что подключенные устройства могут создавать уязвимости в цепях снабжения и риски для критической инфраструктуры США. В частности, власти опасаются возможности сбора данных, дистанционного вмешательства в работу оборудования и использования его для кибератак.

Ограничения касаются двух секторов, значение которых для американской экономики быстро растет. Гуманоидные роботы планируют все шире применять в промышленности, а инверторы необходимы для подключения возобновляемой энергетики и аккумуляторов к сетям, а также для работы инфраструктуры дата-центров.

Одной из компаний, на которую может оказать существенное влияние запрет, является китайская Unitree. По данным Counterpoint Research, на нее приходится чуть меньше пятой части мирового рынка гуманоидных роботов.

Недавно Unitree также внесли в список Пентагона компаний, которые, по оценке американских властей, связаны с китайскими военными. Компания сотрудничает с Nvidia и использует ее чипы Blackwell в своих работах.

Китайская компания UBTech Robotics заключила соглашение о поставках своих гуманоидных роботов для производственных мощностей европейского авиастроительного концерна Airbus. Это явилось очередным шагом в стратегии компании по расширению промышленного применения ее роботов за пределами Китая.