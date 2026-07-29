На Северном мосту в Киеве проведут ремонт: водителей предупредили об ограничении движения

В Киеве 30 июля частично ограничат движение транспорта по Северному мосту из-за ремонтных работ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Северный мост частично перекроют

Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00. В это время дорожники будут ремонтировать участки моста в направлении жилмассива Троещина, а также в обратном направлении — к станции метро "Почайна".

Ремонтные работы будут выполняться поэтапно, поэтому движение транспорта будут ограничиваться частично.

В коммунальном предприятии извинились водители за временные неудобства и призывали заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, Киевский метрополитен объявил тендер стоимостью более 54,5 млн. грн. на разработку проектной документации для капитального ремонта Южного мостового перехода через Днепр. Речь идет о участке Сырецко-Печерской линии между станциями "Выдубичи" и "Славутич".