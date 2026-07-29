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На Северном мосту в Киеве проведут ремонт: водителей предупредили об ограничении движения

Северный мост
Ограничение движения на Северном мосту в Киеве 30 июля

В Киеве 30 июля частично ограничат движение транспорта по Северному мосту из-за ремонтных работ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Северный мост частично перекроют

Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00. В это время дорожники будут ремонтировать участки моста в направлении жилмассива Троещина, а также в обратном направлении — к станции метро "Почайна".

Ремонтные работы будут выполняться поэтапно, поэтому движение транспорта будут ограничиваться частично.

В коммунальном предприятии извинились водители за временные неудобства и призывали заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Фото 2 — На Северном мосту в Киеве проведут ремонт: водителей предупредили об ограничении движения

Напомним, Киевский метрополитен объявил тендер стоимостью более 54,5 млн. грн. на разработку проектной документации для капитального ремонта Южного мостового перехода через Днепр. Речь идет о участке Сырецко-Печерской линии между станциями "Выдубичи" и "Славутич".

Автор:
Ольга Опенько