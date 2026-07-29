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На Північному мосту в Києві проведуть ремонт: водіїв попередили про обмеження руху

Північний міст
Обмеження руху на Північному мосту в Києві 30 липня

У Києві 30 липня частково обмежать рух транспорту Північним мостом через ремонтні роботи. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Північний міст частково перекриють

Обмеження діятимуть з 08:00 до 17:00. У цей час дорожники ремонтуватимуть ділянки мосту в напрямку житлового масиву Троєщина, а також у зворотному напрямку — до станції метро "Почайна".

Ремонтні роботи виконуватимуть поетапно, тому рух транспорту обмежуватимуть частково.

У комунальному підприємстві перепросили водіїв за тимчасові незручності та закликали заздалегідь враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Фото 2 — На Північному мосту в Києві проведуть ремонт: водіїв попередили про обмеження руху

Нагадаємо, Київський метрополітен оголосив тендер вартістю понад 54,5 млн грн на розроблення проєктної документації для капітального ремонту Південного мостового переходу через Дніпро. Йдеться про ділянку Сирецько-Печерської лінії між станціями “Видубичі” та “Славутич”.

Автор:
Ольга Опенько