В Україні триває ремонт автошляхів: відновлено понад 18 млн кв. м покриття

З початку 2026 року в Україні на дорогах державного значення відновили понад 18 млн кв. м дорожнього покриття. Найбільші обсяги ремонтів виконали у Кіровоградській, Київській та Дніпропетровській областях, а роботи тривають на ключових міжнародних і національних автомагістралях.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства відновлення.

Ремонт доріг в Україні

Щодня на державних автошляхах працюють близько 550 дорожників. У більшості регіонів ремонти проводять методом укладання "карт", що дає змогу оперативно відновлювати проїзд на найбільш пошкоджених ділянках.

Наразі дорожні роботи тривають на ключових міжнародних і національних магістралях, зокрема на трасах М-06 Київ – Чоп, М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине та інших.

У регіонах також продовжуються роботи на окремих важливих об'єктах. На Житомирщині завершується асфальтування обходу Бердичева. На 13-кілометровій ділянці траси М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський уже повністю оновили дорожнє покриття, а нині облаштовують узбіччя, з'їзди, бар'єрне огородження та наносять дорожню розмітку.

На Харківщині від початку року на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський відремонтували понад 310 тис. кв. м дорожнього покриття.

У Сумській області завершили ремонт окремих ділянок доріг Н-07 Суми – Київ, Н-12 Суми – Полтава, Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин і Р-61 Батурин – Конотоп – Суми загальною протяжністю близько 40 км.

На Івано-Франківщині завершено ремонт великими картами на автошляхах Н-09 Мукачево – Львів та Н-10 Стрий – Мамалига.

У Дніпропетровській області на дорозі Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград відновили понад 152 тис. кв. м покриття на ділянці завдовжки понад 35 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні вже відновили понад 16 млн кв. м доріг. Попри складні умови воєнного часу, дорожні бригади продовжують підтримувати в належному стані ключові логістичні, гуманітарні та оборонні маршрути країни для забезпечення безперервного сполучення між регіонами.