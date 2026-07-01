В Україні з початку року відновили понад 16 млн кв. м доріг: де тривають роботи

В Україні від початку року дорожні бригади відновили понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Попри виклики повномасштабної війни, дорожники продовжують підтримувати логістичні, гуманітарні та оборонні маршрути країни, забезпечуючи безперервне сполучення між регіонами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерство розвитку громад та територій України.

Лише за останню добу будівельники оновили ще понад 90 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. Наразі роботи активно тривають в усіх областях України.

"Безпечні та якісні дороги – це основа логістики, економічної стійкості та обороноздатності країни. Продовжуємо виконувати ремонтні роботи на дорогах, щоб забезпечити безперервне транспортне сполучення між регіонами та роботу міжнародних маршрутів. Попри всі виклики воєнного часу, відновлюємо дорожнє покриття там, де це найбільш необхідно", — наголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Де тривають роботи

Ремонтні бригади фокусуються на критично важливих напрямках. Наразі серед ключових об'єктів виділяють дороги державного значення у таких областях:

Дніпропетровська;

Львівська;

Сумська;

Чернівецька;

Кіровоградська.

Щодня для забезпечення безпечного руху на автошляхах країни задіяно понад 70 дорожніх бригад та понад 700 профільних фахівців. Головне завдання ремонтників — безперебійна робота міжнародних маршрутів та військової логістики.

Нагадаємо, з резервного фонду державного бюджету додатково спрямують 3,5 млрд грн на невідкладний ремонт доріг місцевого значення. Кошти розподілять між усіма регіонами на умовах співфінансування з місцевими бюджетами.