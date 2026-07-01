В Украине с начала года восстановили более 16 млн. кв. м дорог: где продолжаются работы

В Украине с начала года дорожные бригады восстановили более 16 миллионов квадратных метров дорожного покрытия. Несмотря на вызовы полномасштабной войны, дорожники продолжают поддерживать логистические, гуманитарные и оборонные маршруты страны, обеспечивая непрерывное сообщение между регионами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Только за последние сутки строители обновили более 90 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В настоящее время работы активно продолжаются во всех областях Украины.

«Безопасные и качественные дороги – это основа логистики, экономической устойчивости и обороноспособности страны. Продолжаем выполнять ремонтные работы на дорогах, чтобы обеспечить непрерывное транспортное сообщение между регионами и работу международных маршрутов. Алексей Кулеба.

Где продолжаются работы

Ремонтные бригады фокусируются на критически важных направлениях. Среди ключевых объектов выделяют дороги государственного значения в следующих областях:

Днепропетровская;

Львовская;

Сумская;

Черновицкая;

Кировоградская.

Ежедневно для обеспечения безопасного движения на автодорогах страны задействовано более 70 дорожных бригад и более 700 профильных специалистов. Главная задача ремонтников – бесперебойная работа международных маршрутов и военной логистики.

Напомним, из резервного фонда государственного бюджета дополнительно направят 3,5 млрд грн на безотлагательный ремонт дорог местного значения. Денежные средства распределят между всеми регионами на условиях софинансирования с местными бюджетами.