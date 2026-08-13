Сумщина получит дополнительные 70 млн грн на антидроновую защиту дорог

Правительство выделило 70 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для обустройства антидроновых защитных конструкций на логистических путях Сумской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды.

"Выделенные 70 млн грн позволят усилить защиту еще 37 километров маршрутов в Сумской области, которыми пользуются Силы обороны, экстренные и спасательные службы, а также гражданский транспорт", - отметил замминистра Виталий Киндратов.

По его словам, в условиях постоянных атак FPV-дронов защита логистических маршрутов прифронтовых регионов является вопросом безопасности людей и стабильной работы критической логистики.

Причины и места установки защиты

Сумская область ежедневно подвергается атакам беспилотников. Это усложняет эвакуацию населения, передвижение экстренных и спасательных служб и работу гражданского транспорта.

Места возведения защитных конструкций будут определяться оперативно, с учетом ситуации безопасности. Министерство обороны поддержало выделение средств при согласовании участков с военными подразделениями и включение их в планы командования.

Общий объем финансирования

По данным Минэкономики, на создание антидроновой защиты в регионе уже направили: 60 млн грн из областного бюджета и 24 млн грн из бюджета города Сумы.

Распорядителем очередной суммы — 70 млн грн — определена Сумская областная военная администрация. Новое государственное финансирование позволит продлить строительство защитных сооружений на ключевых автодорогах области.

Ранее Кабмин выделил 96 млн. грн. на обустройство сетевых коридоров на приоритетных автодорогах Херсонской области.