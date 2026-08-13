В "Дії" запустили сверку данных военнообязанных работников: что изменилось

Украинские предприятия, учреждения и организации получили возможность производить сверку и обновление данных военного учета работников через портал "Дія". Работодатели смогут без очередей и бюрократии уведомлять ТЦК и СП о кадровых изменениях, а данные будут обновляться автоматически.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что изменилось для работодателей

Ранее предприятия представляли списки работников для ежегодной сверки данных вручную на бумаге, а также отдельно сообщали о кадровых изменениях. Теперь через портал "Дія" можно передавать информацию о:

принятие на работу или увольнение;

смену фамилии;

смену места жительства.

Если работодатель отправил сообщение в электронной форме, подавать его на бумаге больше не нужно.

Порядок представления и сроки обработки данных

Чтобы внести изменения в учетные данные онлайн, руководитель предприятия или уполномоченное лицо выполняет следующие действия:

авторизуется на портале "Дія";

представляет необходимую информацию;

подписывает сообщение электронной подписью.

После проверки данных сведений информация о принятии или увольнении работника обновляется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" в течение 72 часов.

Напомним, в июле Кабмин упростил процедуру подтверждения статуса критически важных предприятий и перебронирования работников после 1 сентября.