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В "Дії" запустили сверку данных военнообязанных работников: что изменилось
Украинские предприятия, учреждения и организации получили возможность производить сверку и обновление данных военного учета работников через портал "Дія". Работодатели смогут без очередей и бюрократии уведомлять ТЦК и СП о кадровых изменениях, а данные будут обновляться автоматически.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Что изменилось для работодателей
Ранее предприятия представляли списки работников для ежегодной сверки данных вручную на бумаге, а также отдельно сообщали о кадровых изменениях. Теперь через портал "Дія" можно передавать информацию о:
- принятие на работу или увольнение;
- смену фамилии;
- смену места жительства.
Если работодатель отправил сообщение в электронной форме, подавать его на бумаге больше не нужно.
Порядок представления и сроки обработки данных
Чтобы внести изменения в учетные данные онлайн, руководитель предприятия или уполномоченное лицо выполняет следующие действия:
- авторизуется на портале "Дія";
- представляет необходимую информацию;
- подписывает сообщение электронной подписью.
После проверки данных сведений информация о принятии или увольнении работника обновляется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" в течение 72 часов.
Напомним, в июле Кабмин упростил процедуру подтверждения статуса критически важных предприятий и перебронирования работников после 1 сентября.