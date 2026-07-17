В Украине создан Координационный центр по бронированию военнообязанных: зачем это нужно

В Украине появился новый орган, координирующий бронирование военнообязанных и помогающий определять критически важные предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики.

Какие функции нового органа

Отмечается, что Кабинет Министров принял постановление об образовании Координационного центра по бронированию на период мобилизации и военное время.

Он будет действовать как временный консультативно-совещательный орган при правительстве. Главная задача нового центра – координировать работу государственных органов и оперативно находить решения для проблемных ситуаций, возникающих при бронировании работников.

Отдельным направлением работы центра станет рассмотрение предложений по признанию предприятий, учреждений и организаций критически важным.

Речь идет о компаниях, которые обеспечивают:

работу и стабильность экономики

жизнедеятельность населения

потребности Вооруженных сил Украины и других военных формирований

Государственные органы будут обязаны учитывать рекомендации Координационного центра, когда будут принимать решение о предоставлении бизнесу статуса критически важного.

В Украине изменили правила бронирования работников предприятий

Правительство обязало все предприятия, имеющие статус критически важных, повторно подтвердить этот статус по новым критериям. При этом уже принятые решения о признании предприятий критически важны сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не более чем до 1 сентября 2026 года.

Это означает, что к концу лета предприятия должны повторно пройти процедуру подтверждения критичности по обновленным критериям. Массовое прекращение бронирования в один день не предусматривается, однако для части работников отсрочки могут завершиться именно с 1 сентября - в случае, если работодатель не успеет подтвердить статус. Если предприятие не проходит повторное подтверждение в определенные сроки, его статус критически важного аннулируется, что автоматически влечет утрату действующих отсрочок для забронированных работников.

Также постановлением правительства введены обновленные финансовые критерии для подтверждения критичности. В частности, средняя заработная плата работников за последний календарный месяц должна составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн. до налогообложения.

Для предприятий, работающих в районах боевых действий, установлен пониженный порог - 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн.

Кроме того, работники, оформленные по совместительству, а также те, кто уже имеет отсрочку от мобилизации, теперь учитываются в квоте бронирования только по основному месту работы.

Ранее сообщалось, что в Украине компаниям и организациям предоставит три месяца в подтверждение статуса критичности в рамках обновленных процедур бронирования работников.