Бронирование военнообязанных через "Дію" могут временно приостановить: что известно

В Украине могут временно приостановить возможность бронирования военнообязанных работников через портал "Дія". Причиной является обновление правил подтверждения критически важных предприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, бронирование может быть поставлено на паузу до 1 сентября. При этом уже находящиеся на рассмотрении заявки планируют доработать, тогда как подать новые заявления через "Дію" будет невозможно.

По информации собеседника издания, соответствующее решение было принято на уровне Ставки Верховного главнокомандующего, однако официально оно еще не объявлено.

Отмечается, что окончательный механизм приостановки еще не определен. Среди вариантов, которые обсуждались:

временное прекращение бронирования только для предприятий, еще не подтвердивших статус критически важных;

полное приостановление подачи новых заявок для всех компаний.

После подтверждения статуса критически важных предприятий по новым критериям возможность бронирования планируют постепенно восстанавливать. Для компаний, которые пройдут процедуру подтверждения, также может быть доступно перебронирование работников.

В Украине изменили правила бронирования работников предприятий

Правительство обязало все предприятия, имеющие статус критически важных, повторно подтвердить этот статус по новым критериям. При этом уже принятые решения о признании предприятий критически важны сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не более чем до 1 сентября 2026 года.

Это означает, что к концу лета предприятия должны повторно пройти процедуру подтверждения критичности по обновленным критериям. Массовое прекращение бронирования в один день не предусматривается, однако для части работников отсрочки могут завершиться именно с 1 сентября - в случае, если работодатель не успеет подтвердить статус. Если предприятие не проходит повторное подтверждение в определенные сроки, его статус критически важного аннулируется, что автоматически влечет утрату действующих отсрочок для забронированных работников.

Также постановлением правительства введены обновленные финансовые критерии для подтверждения критичности. В частности, средняя заработная плата работников за последний календарный месяц должна составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн. до налогообложения.

Для предприятий, работающих в районах боевых действий, установлен пониженный порог - 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн.

Кроме того, работники, оформленные по совместительству, а также те, кто уже имеет отсрочку от мобилизации, теперь учитываются в квоте бронирования только по основному месту работы.

Ранее сообщалось, что в Украине компаниям и организациям предоставит три месяца в подтверждение статуса критичности в рамках обновленных процедур бронирования работников.