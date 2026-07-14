Бронювання військовозобов'язаних через "Дію" можуть тимчасово призупинити: що відомо

В Україні можуть тимчасово призупинити можливість бронювання військовозобов'язаних працівників через портал "Дія". Причиною цього є оновлення правил підтвердження критично важливих підприємств.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело.

За попередніми даними, бронювання може бути поставлене "на паузу" до 1 вересня. При цьому заявки, які вже перебувають на розгляді, планують доопрацювати, тоді як подати нові заяви через "Дію" буде неможливо.

За інформацією співрозмовника видання, відповідне рішення було ухвалене на рівні Ставки Верховного головнокомандувача, однак офіційно його ще не оголошено.

Зазначається, що остаточний механізм призупинення ще не визначений. Серед варіантів, які обговорювалися:

тимчасове припинення бронювання лише для підприємств, які ще не підтвердили статус критично важливих;

повне призупинення подання нових заявок для всіх компаній.

Після пере підтвердження статусу критично важливих підприємств за новими критеріями можливість бронювання планують поступово відновлювати. Для компаній, які пройдуть процедуру підтвердження, також може бути доступним перебронювання працівників.

В Україні змінили правила бронювання працівників підприємств

Уряд зобов'язав усі підприємства, які мають статус критично важливих, повторно підтвердити цей статус за новими критеріями. При цьому вже ухвалені рішення про визнання підприємств критично важливими зберігають свою силу протягом строку, на який вони ухвалені, але не більш як до 1 вересня 2026 року.

Це означає, що до кінця літа підприємства мають повторно пройти процедуру підтвердження критичності за оновленими критеріями. Масового припинення бронювання в один день не передбачається, однак для частини працівників відстрочки можуть завершитися саме з 1 вересня — у разі, якщо роботодавець не встигне підтвердити статус. Якщо підприємство не проходить повторне підтвердження у визначені строки, його статус критично важливого анулюється, що автоматично тягне за собою втрату чинних відстрочок для заброньованих працівників.

Також постановою уряду запроваджено оновлені фінансові критерії для підтвердження критичності. Зокрема, середня заробітна плата працівників за останній календарний місяць має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн до оподаткування.

Для підприємств, що працюють у районах бойових дій, встановлено знижений поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або 21 618 грн.

Крім того, працівники, оформлені за сумісництвом, а також ті, хто вже має відстрочку від мобілізації, тепер враховуються у квоті бронювання лише за основним місцем роботи.

Раніше повідомлялося, що в Україні компаніям та організаціям нададуть три місяці на підтвердження статусу критичності в межах оновлених процедур бронювання працівників.