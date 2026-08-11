Нові правила самовиробництва електроенергії: НКРЕКП скасувала обов'язковий взаємозалік

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії та Порядку продажу й обліку електроенергії, виробленої активними споживачами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення Регулятора.

Ухвалені зміни розширюють можливості використання власної генерації, створюють гнучкіші умови для роботи на роздрібному ринку та спрощують розрахунки для бізнесу і побутових споживачів.

Ключові зміни та нововведення

Оновлені правила передбачають низку важливих новацій для споживачів із власними джерелами генерації:

Скасування обов'язкового взаємозаліку: за бажанням сторін (якщо це зафіксовано в договорі) відпущена в мережу електроенергія оплачуватиметься окремо, а спожита з мережі — за умовами звичайного договору постачання.

Пільги для малого бізнесу: суб’єкти господарювання на спрощеній системі оподаткування зможуть застосовувати механізм самовиробництва без взаємозаліку, що значно спростить ведення податкового та бухгалтерського обліку.

Чіткий термін виплат: електропостачальник зобов'язаний розраховуватися за згенеровану та відпущену в мережу електроенергію до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Врахування генерації третіх осіб: до обсягу відпущеної електроенергії дозволено включати обсяги, вироблені обладнанням третіх осіб (підключеним до мереж активного споживача), якщо вони не були використані для власних потреб.

Для реалізації цих механізмів НКРЕКП оновила типові договори купівлі-продажу електроенергії за механізмом самовиробництва та порядок проведення розрахунків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для власників домашніх сонячних станцій готують нові правила, адже регулятор планирував змінити умови реалізації надлишків електроенергії, виробленої домашніми СЕС.