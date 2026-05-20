Для власників домашніх сонячних станцій готують нові правила: що зміниться

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує оновити правила роботи для активних споживачів електроенергії та змінити умови реалізації надлишків електроенергії, виробленої домашніми сонячними електростанціями.

Регулятор уже схвалив проєкт постанови про внесення змін до низки нормативних актів на виконання законів №4777-IX та №4825-IX. Документ передбачає оновлення Правил роздрібного ринку електроенергії та Порядку продажу й обліку електроенергії, виробленої активними споживачами.

Однією з ключових змін стане уточнення механізму продажу електроенергії, виробленої приватними домогосподарствами із сонячних електростанцій за «зеленим» тарифом. Постачальники універсальних послуг зможуть викуповувати надлишки електроенергії лише у денні години:

з 1 квітня по 31 жовтня — з 04:00 до 23:00;

з 1 листопада по 31 березня — з 06:00 до 21:00.

Крім цього, НКРЕКП пропонує уточнити поняття «дозволена потужність», запровадивши її поділ на гарантовану та негарантовану.

Також документ передбачає розширення можливостей резервного електропостачання для споживачів, які використовують відновлювані джерела енергії. Операторам систем накопичення енергії планують дозволити продавати електроенергію споживачам за договорами купівлі-продажу за умови наявності спільної точки приєднання до мереж оператора системи розподілу.

Для активних споживачів, які працюють за механізмом самовиробництва та застосовують спрощену систему оподаткування, може з’явитися можливість проводити розрахунки за спожиту та відпущену електроенергію без взаємозаліку.

Окремі зміни також стосуються механізмів постачання електроенергії постачальником "останньої надії" для захищених споживачів і об’єктів критичної інфраструктури.

У НКРЕКП зазначають, що запропоновані зміни спрямовані на розвиток активного споживання, систем накопичення енергії, розподіленої генерації та підвищення стійкості енергосистеми України.

Наразі рішення є початком регуляторної процедури. Після публікації проєкту постанови на сайті регулятора всі зацікавлені сторони зможуть подати свої пропозиції та зауваження.

