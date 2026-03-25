Сонячні панелі на балконі: скільки коштують і скільки реально дають електроенергії

Ідея встановлення сонячних панелей на балконах українських квартир набирає популярності: після попередніх масових відключень електроенергії багато українців вже мають гібридні інвертори та акумулятори. Експерти пояснюють, що ефективність міні-СЕС залежить від розташування балкона, кількості панелей і їх якості: за оптимальних умов чотири панелі по 400 Вт можуть забезпечити резервним живленням холодильник, освітлення та роутер на добу, а в разі затінення ефективність падає у вісім разів. Вартість такої системи з інвертором, батареєю та трьома–чотирма панелями може сягати 100 тис. грн, а безпечний монтаж вимагає залучення спеціалістів.

Чи варто ставити сонячні панелі на балконі

За словами керівника напрямку енергетичних проєктів Viatec Івана Дівочки, якщо раніше ідея встановлення сонячної станції на балконі не була популярною в Україні, то наприкінці 2025 — на початку 2026 року вона отримала новий поштовх та розвиток. Тим більше, що у багатьох українських квартирах після попередніх масових відключень електроенергії вже встановлені гібридні інвертори на 5–6 кВт. Такі інвертори можуть бути сумісними як з акумуляторами, так і з СЕС. Також виходи для під'єднання СЕС мають портативні зарядні станції, які завезли в країну у великій кількості.

Дівочка зауважив, що орієнтовна вартість однієї сонячної панелі на 400 Вт на українському ринку становитиме $100, ціна акумулятора на 5 кВт-год — у межах 40–50 тис. грн, а якісний інвертор на 5 кВт обійдеться ще в 38–40 тис. грн. Таким чином, бюджет гібридної станції, до складу якої входитимуть інвертор, батарея та три або чотири панелі на балконі, може скласти до 100 тис. грн.

А от ефективність роботи такої сонячної станції залежатиме від розташування балкона. Ідеальним варіантом буде, якщо балкон або вікна, на які встановлюють панелі, виходять на південь і їх не перекривають тіні інших будинків або дерев. У такому випадку 4 панелі по 400 Вт зможуть весною або восени згенерувати та накопичити в батарею 3 кВт-год електроенергії, а влітку — 5 кВт-год. Це дозволить на добу забезпечити резервним живленням холодильник, освітлення та роутер. А от такі потужні електроприлади, як електроплита, чайник або кавомашина, вичерпають запас батареї дуже швидко.

А от якщо умови для встановлення СЕС на фасаді не ідеальні, то ефективність такої станції може бути нижчою у вісім разів.

"Я б не радив розраховувати на чудо. Недорогі панелі, які зараз представлені на українському ринку, мають особливість: якщо частина панелі затінена — не працює вся панель. Провідні виробники працюють над цим та роблять так, щоб часткове затінення не впливало на роботу цілої панелі, але така панель коштуватиме десь $120", — каже Дівочка.

Керівник Асоціації енергоефективності та енергозбереження Олександр Візір налаштований щодо такого рішення скептично. Він вважає, що хоча установка СЕС на балконах багатоквартирних будинків може мати певний сенс, ефективність такого рішення буде нижчою, ніж у дахових станцій, оскільки нормальний кут нахилу — 15–25 градусів, а при куті 90 градусів ефективність панелей буде нижчою.

"Можливо, СЕС на балконі — це краще, ніж нічого. У вас буде світло, але варто розуміти, що для ефективної роботи СЕС потрібні прямі сонячні промені. Тож якщо у вас сонячна сторона будинку, то якусь кількість годин вона буде працювати нормально, а якусь — ні. СЕС на балконі матиме гірші показники ефективності, ніж СЕС на даху", — каже Візір.

Виконавчий директор асоціації “Енергоефективні міста України” Святослав Павлюк вказує на те, що у 2024 році у Німеччині на рівні законодавства дозволили встановлювати сонячні панелі на балконах багатоквартирних будинків, і це спричинило бум на балконні електростанції. Однак він зазначає, що німецький ринок електроенергії працює за більш ліберальними правилами, і там власник балконної СЕС може продавати електроенергію в мережу. А от якщо населення сплачує за електроенергію пільгову ціну, окупності для балконної СЕС майже немає. Але з точки зору енергетичної автономності під час відключень таке рішення може мати сенс.

"Згенерувати велику кількість електроенергії балконними панелями складно, тому що там невелика площа. Тому в основному це для самозабезпечення мінімальних потреб у своїй власній квартирі", — каже Павлюк.

Які ризики при встановленні балконної СЕС

Дівочка каже, що при встановленні резервного живлення варто звернутися до спеціалістів і категорично не варто встановлювати його самостійно. По-перше, встановлення сонячних панелей на фасадах будинків вимагає роботи промислових альпіністів, які мають встановити на фасаді будинку кріплення і на ці кріплення потім поставити сонячні панелі.

"Якщо через порив вітру панель буде зірвана і впаде на щось або на когось, відповідальність за це нестиме власник панелі. Крім того, в Україні існують правила встановлення елементів на фасадах багатоквартирних будинків, і будь-яке таке розміщення потребує згоди власників інших квартир багатоповерхівки", — зауважує Дівочка.

З іншого боку, помилки при самостійному підключенні до мережі інверторів та батарей можуть призвести до пожежі. Тож для цього також варто найняти спеціаліста.

Голова Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин також зауважує, що рішення щодо кріплення панелей повинні мати проєкт, розроблений інженером, щоб це надійно кріпилося. Це стосується також підключення такої станції до мережі, оскільки встановлення такого обладнання нефахівцем може призвести до замикання або наражати на небезпеку мешканців квартири.

Він зазначає, що перевіреним рішенням для квартир є все ж портативні зарядні станції або ж гібридні інвертори з акумуляторами заводського виробництва, що дозволяє дати автономність на добу або дві. При цьому балконна СЕС не дозволить суттєво підвищити ефективність такої комбінації, оскільки взимку генерація СЕС є досить низькою, а влітку тривалість відключень нижча.

Експерт зауважує, що найоптимальнішим рішенням для багатоквартирного будинку буде все ж не індивідуальне рішення, а колективне. Мешканці багатоквартирного будинку можуть скооперуватись та поставити на даху будинку сонячну станцію з акумуляторами, що забезпечить роботу тепла, насосів, освітлення, а також будинкового "пункту незламності", де можна буде зарядити свої телефони та портативні зарядні станції. Крім того, зараз працюють програми підтримки, які дозволяють компенсувати вартість таких проєктів для ОСББ.