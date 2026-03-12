Запланована подія 2

Сонячні панелі дорожчають: як змінилися ціни на обладнання для СЕС у 2026 році

Ціни на сонячні панелі в Укрїні почали зростати після тривалого падіння: за рік відбулось здорожчання на 5%. Причиною стало скасування податкових пільг для експортерів у Китаї, який контролює більшість світового виробництва фотоелектричних модулів. 

За словами директора з маркетингу компанії Atmosfera Тимура Якименка, суттєвих коливань на ринку компонентів для сонячних електростанцій (СЕС) не відбулося. Водночас окремі сегменти цього ринку демонструють різноспрямовану динаміку.

Середня ціна фотоелектричних модулів у 2025 році становила близько $105 за 1 кВт встановленої потужності, тоді як станом на зараз вона складає приблизно $110 за 1 кВт. Таким чином, ціна зросла орієнтовно на 5%. За прогнозами ринку, у 2026 році середня вартість може зрости до $121 за 1 кВт через поступове відновлення маржинальності виробників та балансування пропозиції на глобальному ринку.

Однією з причин підвищення цін Якименко називає скасування пільг на експорт фотоелектричних модулів з Китаю. Китай, який контролює близько 80% світових виробничих потужностей із виробництва цих модулів, з 1 квітня скасовує повернення 13% ПДВ для експортерів.

"Натомість акумуляторні батареї демонструють протилежну тенденцію. Якщо у 2025 році середня ціна становила близько $154 за 1 кВт·год, то зараз вона знизилася до $143 за 1 кВт·год, тобто приблизно на 7%. Це пов’язано з масштабуванням виробництва батарей та посиленням конкуренції між виробниками", — зазначає Якименко.

Він додав, що внаслідок такого здешевлення батарей, які сьогодні становлять значну частину вартості домашніх енергетичних систем, типові рішення для домашніх гібридних сонячних електростанцій “під ключ” у середньому подешевшали приблизно на 5% порівняно з минулим роком.

Власник EPC-контрактора ETL Group Денис Косой підтвердив, що внаслідок скасування податкових пільг для китайських експортерів ціни на сонячні панелі в Україні вже зросли, і відповідно подорожчали проєкти СЕС для бізнесу. Якщо у грудні 2025 року середня вартість становила $0,40–0,45/Вт з ПДВ, то у березні вона вже коливається в межах $0,45–0,50/Вт. При цьому він не виключає подальшого подорожчання фотоелектричних модулів на глобальному ринку через зростання цін на основні сировинні товари.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні збудували 1,5 ГВт сонячних електростанцій, тоді як у 2024 цей показник становив лише 800 МВт. Таким чином, у 2025 році побудували майже вдвічі більше СЕС, ніж у 2024. Про це в коментарі Delo.ua розповів голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

Автор:
Степан Крьока