У 2025 році в Україні встановили вдвічі більше сонячних електростанцій, ніж роком раніше: скільки електроенергії дають

У 2025 році в Україні збудували 1,5 ГВт сонячних електростанцій, тоді як у 2024 цей показник становив лише 800 МВт. Таким чином, у 2025 році побудували майже вдвічі більше СЕС, ніж у 2024. Про це в коментарі Delo.ua розповів голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

"Ми оцінюємо, що за рік було побудовано 1,5 гігавата сонячних електростанцій. Ці потужності в піковий літній період протягом приблизно 7–10 годин генерації можуть покривати більшу частину денного споживання великого обласного центру або кількох середніх міст одночасно — залежно від рівня фактичного навантаження та погодних умов", — сказав він.

Соколовський зауважив, що йдеться як про промислові СЕС, які працюють за "зеленим" тарифом, так і про СЕС для компенсації споживання бізнесу, а також домогосподарств. Водночас експерт прогнозує, що цьогоріч в Україні буде встановлено не менше потужностей СЕС.

"Останні події, пов’язані з обстрілами енергетики, вимагають від бізнесу та домогосподарств подбати про власну енергобезпеку. І сонце в багатьох випадках є рішенням. Тому я думаю, що менше не буде, бо в суспільства та бізнесу є великий переляк", — підкреслив Соколовський.

За три квартали 2025 Україна імпортувала 2 ГВт сонячних панелей

Нагадаємо, що за даними великого імпортера сонячних панелей, компанії компанії Atmosfera з З січня по вересень 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 Україна збільшила імпорт сонячних панелей у 2,3 раза до 2,053 ГВт. Ця потужність є співставною з двома атомними енергоблоками.

За оцінкою директора з маркетингу компанії Atmosfera Тимура Якименка у 2025 ринок перейшов від панічних закупівель на фоні "блекаутів" до більш раціональних, прорахованих інвестицій. Базовий рівень попиту в сегменті приватних домогосподарств і бізнесу суттєво вищий, ніж до повномасштабного вторгнення, а компанії закладають СЕС і системи накопичення в річні бюджети та інвестпрограми.

За 2022-2025 тарифи на електроенергію в Україні зросли майже втричі. Це скоротило середній термін окупності домашніх станцій до 4–5 років, а для бізнес-проєктів – до 2–3 років, а також додатково стимулювало попит на СЕС у вказаних категорій клієнтів.

Бізнес розвиває власну енергетику після блекаутів

Блекаути 2024 року стали поворотною точкою для українського бізнесу. Через нестабільні поставки електроенергії компанії робити інвестиції у власну генерацію. Найпоширенішими рішеннями стали сонячні електростанції, газопоршневі когенераційні установки та дизельні генератори.

Разом зі зростанням власної генерації, бізнес та енергосистема зіштовхнулися з низкою проблем. Перша проблема неочевидна: левова частка нової генерації встановлювалась бізнесом для самозабезпечення та не була під'єднана до енергосистеми. Через велику кількість генерації, що знаходиться поза лічильником "Укренерго" не може прогнозувати попит на електроенергію і відповідно коректно змоделювати розвиток енергосистеми.

Іншим трендом стан цифровізація енергетичної інфраструктури, включно з масовим впровадженням розумних лічильників та платформ управління споживанням. Такі рішення критично важливі для інтеграції децентралізованої генерації та реалізації механізмів активного споживання, включаючи net billing та автоматизоване керування навантаженнями. До того ж за умови застосування динамічних цін, це дозволить бізнес-споживачам економити на оплаті енергоресурсів — шляхом адаптації режимів енергоспоживання впродовж доби.

Від початку повномасштабної війни українські компанії побудували та планують побудувати у найближчі кілька років 1,06 ГВт генеруючих потужностей, а обсяг вже вкладених та запланованих інвестицій складає 28,9 млрд грн.