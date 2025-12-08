Як два атомних енергоблоки: за три квартали 2025 Україна імпортувала 2 ГВт сонячних панелей

З січня по вересень 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 Україна збільшила імпорт сонячних панелей у 2,3 раза до 2,053 ГВт. Про це виданню Delo.ua розповів директор з маркетингу компанії Atmosfera Тимур Якименко.

За його словами, ринок перейшов від панічних закупівель на фоні "блекаутів" до більш раціональних, прорахованих інвестицій. Базовий рівень попиту в сегменті приватних домогосподарств і бізнесу суттєво вищий, ніж до повномасштабного вторгнення, а компанії закладають СЕС і системи накопичення в річні бюджети та інвестпрограми.

Топменеджер зауважив, зростання тарифів на електроенергію за останні три роки майже втричі, що скоротило середній термін окупності домашніх станцій до 4–5 років, а для бізнес-проєктів – до 2–3 років. Це додатково стимулювало попит на СЕС у вказаних категорій клієнтів.

"Для Atmosfera це означало збільшення обсягу замовлень насамперед у сегменті гібридних станцій з акумуляторами та комерційних дахових проєктів. При цьому характер звернень змінився: якщо у 2022–2023 роках клієнти приходили "на фоні блекаутів", то зараз – з чітким економічним розрахунком і запитом на комплексний інжиніринг, сервіс і підтримку фінансування", — каже Якименко.

За його словами, у 2025 ринок перейшов від класичних мережевих СЕС до гібридних рішень "СЕС + система накопичення". За три квартали 2025 року в Україну імпортували 957 МВт-год накопичувачів, тоді як за аналогічний період минулого року лише 628 МВт-год.

Голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський підтвердив значне зростання імпорту сонячних панелей в Україну за три квартали цього року. За його словами, у січні-липні 2025 в Україні було сумарно збудовано 700 МВт СЕС(включно з домашніми станціями), а до кінця року за прогнозом асоціації збудують 1,7 ГВт. При цьому за увесь 2024 рік в Україні було збудовано 800 МВт СЕС (включно з домашніми).

"В цьому році ми бачимо відновлення будівництва промислових сонячних станцій від 10 МВт. Цим займаються як профільні інвестори, так і нові гравці. Бізнеси, що встановили СЕС на свої активи вирішили освоювати новий ринок", — говорить Соколовський.

Бізнес розвиває власну енергетику після блекаутів

Блекаути 2024 року стали поворотною точкою для українського бізнесу. Через нестабільні поставки електроенергії компанії робити інвестиції у власну генерацію. Найпоширенішими рішеннями стали сонячні електростанції, газопоршневі когенераційні установки та дизельні генератори.

Разом зі зростанням власної генерації, бізнес та енергосистема зіштовхнулися з низкою проблем. Перша проблема неочевидна: левова частка нової генерації встановлювалась бізнесом для самозабезпечення та не була під'єднана до енергосистеми. Через велику кількість генерації, що знаходиться поза лічильником "Укренерго" не може прогнозувати попит на електроенергію і відповідно коректно змоделювати розвиток енергосистеми.

Іншим трендом стан цифровізація енергетичної інфраструктури, включно з масовим впровадженням розумних лічильників та платформ управління споживанням. Такі рішення критично важливі для інтеграції децентралізованої генерації та реалізації механізмів активного споживання, включаючи net billing та автоматизоване керування навантаженнями. До того ж за умови застосування динамічних цін, це дозволить бізнес-споживачам економити на оплаті енергоресурсів — шляхом адаптації режимів енергоспоживання впродовж доби.

Від початку повномасштабної війни українські компанії побудували та планують побудувати у найближчі кілька років 1,06 ГВт генеруючих потужностей, а обсяг вже вкладених та запланованих інвестицій складає 28,9 млрд грн.