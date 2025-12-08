Как два атомных энергоблока: за три квартала 2025 года Украина импортировала 2 ГВт солнечных панелей

С января по сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Украина увеличила импорт солнечных панелей в 2,3 раза до 2,053 ГВт. Об этом изданию Delo.ua рассказал директор по маркетингу компании Atmosfera Тимур Якименко.

По его словам, рынок перешел от панических закупок на фоне "блэкаутов" к более рациональным, просчитанным инвестициям. Базовый уровень спроса в сегменте частных домохозяйств и бизнеса значительно выше, чем до полномасштабного вторжения, а компании закладывают СЭС и системы накопления в годовые бюджеты и инвестпрограммы.

Топменеджер отметил, что рост тарифов на электроэнергию за последние три года почти втрое, что сократило средний срок окупаемости домашних станций до 4–5 лет, а для бизнес-проектов – до 2–3 лет. Это дополнительно стимулировало спрос на СЭС у указанных категорий клиентов.

"Для Atmosfera это означало увеличение объема заказов прежде всего в сегменте гибридных станций с аккумуляторами и коммерческих крышных проектов. При этом характер обращений изменился: если в 2022–2023 годах клиенты приходили "на фоне блэкаутов", то сейчас – с четким экономическим расчетом. финансирование", - говорит Якименко.

По его словам, в 2025 году рынок перешел от классических сетевых СЭС к гибридным решениям "СЭС + система накопления". За три квартала 2025 года в Украину импортировали 957 МВт-ч накопителей, тогда как за аналогичный период прошлого года только 628 МВт-ч.

Глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский подтвердил значительный рост импорта солнечных панелей в Украину за три квартала этого года. По его словам, в январе-июле 2025 года в Украине было суммарно построено 700 МВт СЭС (включая домашние станции), а к концу года по прогнозу ассоциации построят 1,7 ГВт. При этом за весь 2024 год в Украине было построено 800 МВт СЭС (включая домашние).

"В этом году мы видим возобновление строительства промышленных солнечных станций от 10 МВт. Этим занимаются как профильные инвесторы, так и новые игроки. Бизнесы, установившие СЭС на свои активы, решили осваивать новый рынок", — говорит Соколовский.

Бизнес развивает собственную энергетику после блекаутов

Блэкауты 2024 стали поворотной точкой для украинского бизнеса. Из - за нестабильных поставок электроэнергии компании делать инвестиции в собственную генерацию . Наиболее распространенными решениями стали солнечные электростанции, газопоршневые когенерационные установки и дизельные генераторы.

Вместе с ростом собственного поколения, бизнес и энергосистема столкнулись с рядом проблем. Первая проблема неочевидна: львиная доля нового поколения устанавливалась бизнесом для самообеспечения и не была подключена к энергосистеме. Из-за большого количества генерации, находящейся вне счетчика "Укрэнерго", не может прогнозировать спрос на электроэнергию и соответственно корректно смоделировать развитие энергосистемы.

Другим трендом является цифровизация энергетической инфраструктуры, включая массовое внедрение разумных счетчиков и платформ управления потреблением. Такие решения критически важны для интеграции децентрализованного поколения и реализации механизмов активного потребления, включая net billing и автоматизированное управление нагрузками. К тому же при условии применения динамических цен это позволит бизнес-потребителям экономить на оплате энергоресурсов путем адаптации режимов энергопотребления в течение суток.

С начала полномасштабной войны украинские компании построили и планируют построить в ближайшие несколько лет 1,06 ГВт генерирующих мощностей, объем уже вложенных и запланированных инвестиций составляет 28,9 млрд грн.