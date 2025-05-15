18 миллиардов гривен на энергонезависимость: как бизнес строит собственную генерацию

Delo.ua исследовало, как трансформируется корпоративная энергетика. Для этого редакция опросил крупнейшие компании страны, чтобы зафиксировать ключевые тенденции инвестирования в их собственную энергонезависимость.

Блэкауты 2024 стали поворотной точкой для украинского бизнеса. Из-за нестабильных поставок электроэнергии компании массово начали инвестировать в собственную генерацию. Наиболее распространенными решениями стали солнечные электростанции, газопоршневые когенерационные установки и дизельные генераторы. С июня прошлого года бизнес привлек под энергетические проекты 18 млрд. гривен кредитов для строительства 680 МВт распределенной генерации. Однако этот показатель не включает в себя мощности, которые бизнес построил за собственные средства или за средства инвесторов. Общий объем установленной в прошлом году мощности оценить невозможно, поскольку значительная часть не соединена с сетями и не зарегистрирована.

На заемные средства бизнес больше всего инвестировал в солнечную, газовую и дизельную генерацию. Инфографика. Delo.ua

Хотя большинство объектов подключены только к сетям потребителя и не выдают электроэнергию в энергосистему, установленное распределительное поколение уже влияет на энергосистему страны.

Инвестиции в солнце

Солнечные электростанции были довольно популярным решением как для малого бизнеса, так и крупных украинских компаний. В прошлом году СЭС строились преимущественно как резервный источник питания и не регистрировались владельцами, поэтому невозможно точно оценить их общую установленную мощность. Однако по косвенным данным и исследованиям Delo.ua, за прошлый год в Украине установили более 800 МВт солнечных электростанций, а рынок установки СЭС в прошлом году составил $320 млн . Конечно, этот показатель включает не только СЭС построенные бизнесом, а все проекты в солнечной энергетике, реализованные в стране, в том числе СЭС на частных домах.

В сторону солнечной энергетики смотрят компании, желающие обеспечить постоянное и относительно недорогое резервное питание. К тому же наличие такого поколения позволит бизнесу сэкономить на платежках за электроэнергию. К примеру, операторы мобильной связи, которых Совет национальной безопасности и обороны еще в 2022 году обязал обеспечить автономную работу ключевых станций в условиях по меньшей мере трехсуточных блекаутов, начали строить собственную солнечную генерацию. Компания Vodafone Украина тестирует 4 СЭС в Полтавской и Днепропетровской областях, а "Киевстар" провела пилотный проект по строительству станций мобильной связи с СЭС вдоль автодорог за городом.

Некоторые компании увидели новые возможности для бизнеса в солнечной энергетике. Так, сеть АЗС OKKO, кроме строительства солнечных станций на своих заправках уже приобрела промышленную СЭС мощностью 6,77 МВт на юге Украины. В OKKO говорят, что будут и дальше развивать это направление своего бизнеса. Компания достаточно активно развивает и другие проекты в энергетике: промышленная ветростанция почти на 150 МВт, а также комплекс Energy storage. Поэтому из сети АЗС OKKO постепенно превращается в энергетическую компанию.

Сеть ОККО устанавливает солнечные станции на крышах своих АЗС. Фото пресс-служба компании

А вот для украинских металлургов собственные СЭС являются инструментом адаптации к углеродной политике Европейского Союза. Солнечная генерация позволит таким компаниям снизить углеродный след в продукции и сделать ее более конкурентной на европейском рынке.

Так, крупнейший металлургический холдинг страны "Метинвест" в течение 2025-2026 годов планирует вложить $18,1 млн в строительство двух СЭС мощностью 23,8 МВт и 13,3 МВт. А меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" рассматривает возможность инвестировать в течение трех лет $28 млн в строительство СЭС мощностью 67 МВт.

Газовая генерация

Газопоршневые установки являются еще одним довольно распространенным решением в распределении распределенной генерации. с украинскими банками о финансировании установки газопоршневых когенерационных установок общей мощностью 262 МВт.

Собственное газовое поколение активно развивает "Метинвест". В 2024 году компания решила установить газопоршневые генераторы на Северном и Центральном горно-обогатительных комбинатах, а также на меткомбинате "Каметсталь", чтобы снизить риски остановки предприятий во время блекаутов в энергосистеме Украины и сократить дефицит электроэнергии в часы пик. Запуск этого поколения запланирован на май, а суммарная мощность составляет 29 МВт. Сумма инвестиций — $26 млн.

Одна из крупнейших фармкомпаний Farmak также установила на производстве две когенерационных установки мощностью 3 МВт и планирует установить еще одну газопоршневую установку. Производитель плит Коростенского завода МДФ запланировал инвестиции в газопоршневую генерацию мощностью 11,5 мВт в размере €10 млн. Уже упомянутая группа ОККО запустила газовую станцию Jenbacher мощностью 1,3 МВт и стоимостью €725 тыс. на заводе "Лан-Оил" в Тернопольской области.

Бизнес инвестирует газовую генерацию с начала полномасштабной войны. Фото: комитет Верховной Рады по вопросам энергетики

Впрочем, эксперты отмечают, что в настоящее время часть инвесторов в газовую генерацию затормозили проекты, из-за опасений относительно наличия природного газа в хранилищах и цены на него. возможного роста цен.

С этим соглашается и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко . Он отмечает, что бизнес, установивший мощные газопоршневые электростанции сейчас понимает, что выгоднее покупать электроэнергию из сети.

Газовые станции целесообразны, при условии дефицита электроэнергии, когда других источников электроэнергии нет. Газ дорог и сейчас выгоднее использовать электроэнергию из сети Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова"

Резервные дизель-генераторы

Дизельная генерация является наиболее консервативным и самым дорогим решением резервного питания на случай блекаутов. Но она тоже входит в тройку популярнейших решений для украинского бизнеса. С июня 2024 года по апрель 2025 года банки выдали кредиты на установку 128 МВт дизельных генераторов.

Наиболее логичным это решение является для сетей АЗС, сохраняющих значительные объемы дизтоплива. Сеть АЗС WOG за последние три года закупила 310 дизельных генераторов для своих станций общей мощностью 14 МВт, также генераторами оборудовали свои АЗС сети "Параллель", SOCAR и AMIC.

Еще в начале полномасштабной войны сеть АТБ оборудовала супермаркеты мощными генераторами. Фото: пресс-служба компании.

Впрочем, это простое решение во время блекаутов было реализовано почти каждой украинской компанией: от операторов мобильной связи и ритейлеров до банков и металлургических предприятий. Так, крупнейший меткомбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" на 1 января закупил дизель-генераторы на 12 МВт за $3,6 млн, а также в ближайшие годы планирует установить еще одну на 100 кВт за $100 тыс. А компания "Метинвест" за 2022-2024 годы инвестировала в дизельную генерацию $4,3 млн.

Корпоративная энергетика: прогноз на будущее

Вместе с ростом собственного поколения, бизнес и энергосистема столкнулись с рядом проблем. Первая проблема неочевидна: львиная доля нового поколения устанавливалась бизнесом для самообеспечения и не была подключена к энергосистеме.

Эксперт по энергетическим рынкам DiXi Group Даниил Ширий говорит, что по данным 19 операторов системы распределения, по состоянию на третий квартал 2024 года введено только 117 МВт по этому механизму, тогда как договоры заключены на еще меньшую мощность (13 МВт). Аналогичная ситуация в сегменте газовой генерации: с 967 МВт установленной мощности малых газовых установок к сетям подключено только 167,5 МВт.

Несмотря на значительные инвестиции бизнеса в энергетику, полноценной интеграции этих мощностей в энергосеть препятствуют сложность подключения и дальнейшего участия в рынке.

Однако Визирь говорит, что для владельцев генерации пока нет особых проблем с тем, чтобы приобрести статус активного потребителя по механизму самопроизводства. Но они избегают этого главным образом из-за уныния к рынку электроэнергии на нежелание связываться с ОСР.

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам энергетики и бывший член НКРЭКУ Ольга Бабий говорит, что из-за большого количества генерации, находящейся вне счетчика "Укрэнерго", не может прогнозировать спрос на электроэнергию и соответственно корректно смоделировать развитие энергосистемы.

Это достаточно серьезная проблема, поскольку в любой момент у потребителя, имеющего собственную генерацию, по каким-либо техническим причинам может этой генерации не стать. Так что такой потребитель будет подключаться к сети и создавать небаланс Ольга Бабий Советник секретаря СНБО

По словам Бабий, в ближайшие годы в Украине будет расти потребление электроэнергии. Это произойдет через дальнейшую релокацию предприятий и людей, а также технологизацию общества. При этом бизнес, который инвестировал в солнечную генерацию, начнет также активно строить системы накопления электроэнергии, поскольку это решит многие проблемы, связанные с СЭС.

Также она считает, что в Украине будут активно строить маневровую газовую генерацию.

К тому же блекауты, а также растущие тарифы привели к тому, что бизнес стал больше учитывать энергозатратность своих процессов и пытается экономить снижая энергопотребление. Предприятия, построенные до 2000-х годов, имеют еще значительный потенциал для внедрения мер по энергоэффективности и будут пересматривать потребление своего оборудования, чтобы сэкономить.

Широкий говорит, что в ближайшие 2–3 года в Украине будет наблюдаться развитие СЭС и гибридных решений, в частности, комбинация СЭС и установок хранения. Этот процесс ускоряется принятым в 2024 году законом о развитии систем накопления, который обеспечил нормативную базу для их интеграции в рынок электроэнергии. В перспективе это создает основу для гибкой балансировки энергосистемы в условиях роста доли ВИЭ.

Другим трендом является цифровизация энергетической инфраструктуры, включая массовое внедрение разумных счетчиков и платформ управления потреблением. Такие решения критически важны для интеграции децентрализованного поколения и реализации механизмов активного потребления, включая net billing и автоматизированное управление нагрузками. К тому же при условии применения динамических цен это позволит бизнес-потребителям экономить на оплате энергоресурсов путем адаптации режимов энергопотребления в течение суток.

Кроме этого, тренд перехода крупных компаний от самообеспечения к модели активного участника рынка. откроет новые механизмы монетизации избыточной генерации и дальнейшего развития сектора.