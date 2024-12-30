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Малый и средний бизнес сможет получить генератор и зарядную станцию: стартовала программа "Энергетическая устойчивость для бизнеса"

Малый и средний бизнес сможет получить генератор и зарядную станцию: стартовала программа "Энергетическая устойчивость для бизнеса"
Фото: Минцифры

Дія.Бізнес вместе с международными партнерами запускает программу поддержки малого и среднего бизнеса — "Энергетическая устойчивость для бизнеса". Ее цель – помочь предпринимателям в южных и восточных регионах Украины работать бесперебойно даже во время блекаутов.

Об этом сообщает Минцифры.

В рамках программы 60 предпринимателей получат энергетические наборы, в которые входят генератор, зарядная станция, а также повербанк.

Кто может принять участие

Чтобы принять участие в программе, предприятие должно работать без перерыва последние три месяца и не иметь признаков банкротства.

К участию приглашаются предприниматели из следующих областей:

  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Херсонская.

Конечный срок подачи – 9 января 2025 года. Детали программы и форма для подачи заявки доступны по ссылке .

Программа реализует сеть центров поддержки предпринимателей Действие. Бизнес при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, а также проекта USAID "Укрепление общественного доверия" (UCBI).

Напомним, в апреле стартовал проект "Ваучер Quick help", согласно которому харьковскому бизнесу раздали генераторы и Starlink.

Автор:
Татьяна Гойденко