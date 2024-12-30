- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Малый и средний бизнес сможет получить генератор и зарядную станцию: стартовала программа "Энергетическая устойчивость для бизнеса"
Дія.Бізнес вместе с международными партнерами запускает программу поддержки малого и среднего бизнеса — "Энергетическая устойчивость для бизнеса". Ее цель – помочь предпринимателям в южных и восточных регионах Украины работать бесперебойно даже во время блекаутов.
Об этом сообщает Минцифры.
В рамках программы 60 предпринимателей получат энергетические наборы, в которые входят генератор, зарядная станция, а также повербанк.
Кто может принять участие
Чтобы принять участие в программе, предприятие должно работать без перерыва последние три месяца и не иметь признаков банкротства.
К участию приглашаются предприниматели из следующих областей:
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Херсонская.
Конечный срок подачи – 9 января 2025 года. Детали программы и форма для подачи заявки доступны по ссылке .
Программа реализует сеть центров поддержки предпринимателей Действие. Бизнес при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, а также проекта USAID "Укрепление общественного доверия" (UCBI).
Напомним, в апреле стартовал проект "Ваучер Quick help", согласно которому харьковскому бизнесу раздали генераторы и Starlink.