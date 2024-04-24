Харьковскому бизнесу раздадут генераторы и Starlink

Kharkiv Business Hub реализует проект "Ваучер Quick help" при поддержке USAID и Western NIS Enterprise Fund, чтобы помочь харьковскому бизнесу работать в условиях отсутствия электроснабжения.

Об этом говорится на сайте KВН.

Проект Quisk Help позволит представителям бизнеса на конкурсных условиях получить генераторы и терминалы спутникового интернета Starlink, для того чтобы иметь бесперебойную связь и возможность работать даже во время аварийных отключений электроэнергии.

В рамках проекта предприниматели могут выбрать один из двух пакетов:

"Энергия" – включает генератор и все необходимое для его подключения. "Связь" – спутниковая система Starlink и обеспечение доступа к ней в течение 3 месяцев.

Кто может принять участие в программе

Принять участие в программе могут те предприниматели, которые отвечают следующим критериям:

зарегистрированы в Харькове и функционируют более 6 месяцев;

не имеют долгов и не находятся в стадии ликвидации;

имеют финансовую отчетность за последние 6 месяцев;

официально трудоустроили 3 и более сотрудников.

Путь получения ваучера включает в себя заполнение гугл-формы, техническую проверку заявки, ее рассмотрение конкурсной комиссией и обратную связь в течение недели.

Инициатива призвана поддержать местный бизнес в продолжении работы, несмотря на проблемы с энергоснабжением в результате российских обстрелов критической инфраструктуры Харькова.

Ситуация со светом в Харькове – самая сложная

"Постоянные российские атаки не только разрушают жилые дома и объекты инфраструктуры, но и серьезно усложняют жизнь харьковскому бизнесу. Только сегодня (24 апреля) в результате ночных обстрелов пострадали два кафе и два больших офисных помещения, где работают десятки компаний", - написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, что зимний период в Украине прошел относительно спокойно для энергосистемы, но ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова и других городов.

Тогда оккупанты разрушили Харьковскую ТЭЦ-5, которая обеспечивала город теплом и электроэнергией, а на ее восстановление нужные годы. Кроме ТЭЦ в городе разрушены и все трансформаторные подстанции. Некоторые блоки удастся запустить раньше, но на полный ремонт нужно больше двух лет. О сроках говорить рано, поскольку еще не проведено полное обследование поврежденного оборудования.

4 апреля из-за обстрелов окупантов в Харькове ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" потеряла внешнее электроснабжение. Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, в работу включены аварийные дизель-генераторы.

Чтобы частично помочь городу, делегация послов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителями ООН решили передать городу газотурбинные электростанции, которые помогут преодолеть дефицит электроэнергии.